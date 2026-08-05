Boca dio otro golpe en el mercado de pases. Enner Valencia aceptó la propuesta de Juan Román Riquelme y se convertirá en nuevo jugador del Xeneize. El delantero ecuatoriano, de 36 años, llegará al país durante el fin de semana para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por 18 meses.

La negociación se aceleró en las últimas horas y terminó con el visto bueno del experimentado atacante, que arribará con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con el Pachuca de México. De esta manera, Boca suma un futbolista de amplia trayectoria internacional para reforzar el ataque de cara al segundo semestre.

Un goleador con experiencia mundialista

Valencia es el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador y disputó tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Además, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol internacional, con pasos por México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

En lo que va de 2026, el atacante mantuvo continuidad y convirtió goles importantes con Pachuca, además de ser una de las referencias ofensivas de Ecuador durante el Mundial. Su experiencia fue uno de los factores que terminó de convencer al Consejo de Fútbol para avanzar por su contratación.

El cuarto refuerzo del Xeneize

Con la llegada de Valencia, Boca suma su cuarta incorporación en este mercado de pases y continúa reforzando el plantel con vistas a la Copa Sudamericana y al Torneo Clausura.

La intención del cuerpo técnico es contar con el delantero cuanto antes para que pueda incorporarse a los entrenamientos y comenzar su adaptación. Si supera sin inconvenientes la revisión médica y firma el contrato, podría ser presentado oficialmente la próxima semana.