Un enorme escándalo estalló alrededor de Laurita Fernández y Alejandro Wiebe tras circular versiones sobre su ausencia en Minuto para Ganar. El rumor indicaba que Marley habría decidido bajar a la conductora de la nueva edición del ciclo en Telefe. Sin embargo la polémica dio un giro total tras conocerse los testimonios de Majo Martino y Pía Shaw.

La periodista Majo Martino reveló que se comunicó directamente con la presentadora para consultar si el conductor la dejó afuera. "Dijeron que iba a estar Laurita, pero ella no va a ser parte del programa 'Minuto para Ganar', la nueva edición de Marley. Lo que nosotros hicimos fue hablar con ella para preguntarle si, realmente, él la había bajado de este proyecto, pero Fernández lo que dice es que la tantearon de muchísimos programas de televisión pero que no coincidían con la gira que está haciendo de teatro", explicó. Además precisó que de ese programa no la llamaron y citó a la protagonista: "Marley es un capo, se llevó bárbaro con él, es un genio pero que nunca la llamaron de ahí".

Por su parte Pía Shaw aportó la versión del entorno directo de Alejandro Wiebe para terminar con las especulaciones. "Yo hablé con el lado de Alejandro y me dicen que desde el minuto uno, siempre estuvo Momi Giardina, que nunca hubo otro nombre", aseguró. La panelista agregó que "si hubiera pasado algo con Giardina, que no podía estar, podía aparecer en escena Vicky Xipolitakis, que se lleva muy bien con él y se quieren mucho. Pero ella no estaba en ese grupo".