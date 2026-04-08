Las enredaderas y las plantas trepadoras suelen confundirse, pero no son exactamente iguales. La principal diferencia está en la forma en que se adhieren y crecen sobre superficies como paredes, pérgolas o cercos.

Las plantas trepadoras tienen mecanismos propios para sujetarse y crecer en vertical. Pueden adherirse solas gracias a zarcillos, raíces o tallos que se enroscan, lo que les permite escalar sin ayuda externa.

En cambio, las enredaderas necesitan una guía o soporte inicial para desarrollarse. Sus tallos son más flexibles y requieren ser orientados (por ejemplo, con hilos o estructuras) para crecer y cubrir superficies.

Las especies más elegidas y por qué

Dentro de las opciones más recomendadas, hay algunas que se destacan por su facilidad de cultivo y resultados:

Santa Rita: muy resistente y de bajo mantenimiento. Ideal para zonas soleadas, aunque sensible al frío.

Glicina: famosa por su floración impactante. Funciona muy bien en pérgolas, pero necesita control porque puede volverse invasiva.

Jazmín de leche: perenne, fácil de cuidar y con un aroma intenso.

Enamorada del muro: perfecta para cubrir paredes, ya que se adhiere sola. Requiere poda para evitar plagas.

Parra: crece rápido y tiene un plus: da sombra en verano y deja pasar la luz en invierno.

Margarita naranja: especie nativa, resistente y atractiva para mariposas y colibríes.

Rosas trepadoras: aportan estética y perfume, aunque necesitan más cuidados.

Cuál elegir según el espacio

Para paredes o muros, convienen trepadoras que se adhieran solas.

En pérgolas o estructuras, funcionan mejor enredaderas guiadas.

Para balcones o espacios chicos, es clave elegir especies controlables y de crecimiento moderado.

En jardines grandes, se pueden usar variedades más expansivas sin problema.

En síntesis, todas pueden cumplir funciones similares en decoración, pero no se comportan igual: las trepadoras “se sostienen solas”, mientras que las enredaderas necesitan ayuda para crecer y expandirse.