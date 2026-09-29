Enrique Soler vuelve a vestir los colores de San Juan. A sus 73 años, integra la delegación provincial que participa de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026 y competirá en tenis de mesa, una disciplina que lo acompaña desde la adolescencia y con la que construyó una trayectoria de alrededor de seis décadas.

Soler comenzó a jugar a los 13 años y desde entonces atravesó distintas generaciones del tenis de mesa sanjuanino. Compitió dentro y fuera del país, representó a la provincia en Juegos Evita, Grand Prix y campeonatos nacionales e internacionales y, lejos de pensar en el retiro, continúa entrenándose para medirse nuevamente con representantes de otras provincias.

“Representar a San Juan es un orgullo muy grande. Seguimos jugando y seguimos compitiendo”, declaró a DIARIO HUARPE Soler.

Una trayectoria marcada por las medallas

Entre sus resultados destacados aparece el Campeonato Latinoamericano disputado en La Habana, Cuba, en 2019, donde consiguió la medalla de bronce en la modalidad por equipos junto a Luis Grebnicoff.

Ese mismo año se consagró campeón en los Juegos Evita para Adultos Mayores realizados en Pinamar. Allí obtuvo la medalla de oro en tenis de mesa por equipos masculino formando dupla con Jorge Flores, otro histórico representante sanjuanino.

También tuvo una actuación destacada en el Campeonato Argentino de Tenis de Mesa de 2019. Soler consiguió el oro en dobles mixto Maxi 50 junto a Anabel Vitullo y sumó una medalla de bronce en la categoría Maxi 65.

Su recorrido internacional, sin embargo, comenzó mucho antes. Participó de un Mundial en Río de Janeiro, Brasil, en 1996, además de competir a lo largo de su carrera en torneos sudamericanos, latinoamericanos y panamericanos. Entre sus experiencias más recientes también recordó su presencia en un Panamericano disputado en Paraguay.

De competir a formar jugadores

La historia de Soler con el tenis de mesa sanjuanino no quedó limitada a sus resultados dentro de la mesa. Durante su trayectoria también cumplió un rol como instructor y formador de nuevos jugadores.

Entre quienes pasaron por esa etapa aparece el olímpico sanjuanino Pablo Tabachnik, una de las figuras más importantes que tuvo la disciplina a nivel nacional y con una extensa trayectoria internacional.

Para Soler, haber formado parte de los comienzos de un deportista que después representó al país constituye uno de los orgullos de su carrera. El vínculo, además, trascendió lo deportivo y se mantuvo con el paso de los años.

A los 73 años, todavía piensa en competir

El paso del tiempo no modificó su rutina. Soler continúa entrenando tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, con prácticas en la UVT y en Ausonia.

Ahora afronta una nueva edición de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores sabiendo que el nivel crece y que volverá a encontrarse con rivales conocidos después de años de competencias.

“La expectativa es la de siempre. Cada vez se hace más competitivo y aparecen equipos bastante difíciles, pero vamos a tratar de poner todo para dejar bien asentada a la provincia”, expresó.

Más allá de los resultados, Soler encuentra en el deporte algo que supera la competencia. Después de seis décadas, destaca las amistades, los vínculos y la posibilidad de mantenerse activo tanto física como mentalmente.

Por eso, cuando habla de los adultos mayores, su recomendación no se limita al tenis de mesa. Considera que cualquier disciplina puede convertirse en una herramienta para mantenerse en movimiento, compartir con otras personas y sostener nuevos objetivos.

“No solamente ayuda en la parte física, sino también en la parte mental. Son dos cosas que van unidas”, sostuvo.

A los 73 años, Soler vuelve así a una mesa de competencia con el mismo objetivo que lo acompañó durante buena parte de su vida: seguir jugando y representar a San Juan.