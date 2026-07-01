Enseñan a los padres cómo leer cuentos para mejorar la comprensión de textos de sus hijos

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje desde los primeros años de escolaridad, las escuelas de Nivel Inicial de San Juan llevaron adelante una capacitación destinada a madres, padres y tutores para enseñarles estrategias de lectura de cuentos que favorezcan la comprensión de textos y el desarrollo del lenguaje en los niños.

La iniciativa, denominada "Cuentos con la familia", se realizó durante tres jornadas en jardines de infantes públicos y privados de toda la provincia y forma parte del programa Comprendo y Aprendo, enmarcado en el Plan Provincial de Alfabetización.

Según explicaron desde el Ministerio de Educación, la propuesta buscó recuperar el hábito de la lectura en el hogar y brindar herramientas para que las familias puedan acompañar de manera activa el proceso de alfabetización de los más pequeños.

Leer un cuento va más allá de contar una historia

Durante los talleres, los docentes enseñaron a los adultos distintas técnicas para transformar la lectura en una experiencia participativa y enriquecedora.

Entre los contenidos abordados se incluyeron la presentación del libro, la importancia de la entonación y la modulación de la voz, la manera de captar la atención de los niños y la formulación de preguntas que estimulen la reflexión y la comprensión del relato.

La directora de Nivel Inicial de la provincia, Claudia Albar Díaz, explicó que el objetivo central fue involucrar a las familias en el proceso educativo.

"La actividad tiene como objetivo fundamental hacer partícipe a la familia de la importancia de la lectura de cuentos y recuperar la costumbre de la lectura en el ámbito familiar. Queremos darles herramientas para lograr que los chicos no sólo disfruten el cuento, sino también para que lo comprendan en profundidad", sostuvo.

La importancia de ampliar el vocabulario

Uno de los ejes de la capacitación estuvo centrado en el tratamiento de las palabras desconocidas. Los especialistas recomendaron que los adultos no reemplacen ni omitan los términos complejos durante la lectura.

En cambio, la propuesta consiste en leer el texto tal como fue escrito y aprovechar esas palabras para explicar su significado, ampliando así el vocabulario y favoreciendo el desarrollo lingüístico de los niños desde edades tempranas.

Además, se trabajó sobre la importancia de realizar preguntas durante y después de la lectura para que los chicos recuerden hechos, interpreten las acciones de los personajes, anticipen situaciones y relacionen la historia con experiencias personales.

Escuela y familia, un trabajo conjunto

Desde Educación destacaron que la participación de las familias superó las expectativas y valoraron el trabajo realizado por docentes y directivos, quienes acondicionaron las instituciones para recibir a los padres en espacios especialmente preparados para las actividades.

Las autoridades señalaron que esta experiencia permitió fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias, un aspecto considerado clave para acompañar las trayectorias educativas desde la primera infancia.

Tras concluir esta primera etapa, el Ministerio de Educación adelantó que durante los próximos meses se desarrollarán nuevos encuentros destinados a que los padres conozcan con mayor profundidad los contenidos que aprenden sus hijos en las salas, con el fin de potenciar el acompañamiento escolar también desde el hogar.