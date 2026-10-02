Las entradas para presenciar los amistosos internacionales de la Selección Argentina de hockey sobre patines ya se encuentran disponibles de manera anticipada. El Estadio Aldo Cantoni de San Juan albergará dos jornadas de primer nivel los días lunes 5 y miércoles 7 de octubre, con un cuadrangular preparatorio en el que participarán los combinados nacionales de Argentina, Italia, Chile y Angola, en la antesala de los World Skate Games Asunción 2026.

Los tickets pueden adquirirse de forma virtual a través de la plataforma Autoentrada. Asimismo, la organización confirmó que habrá venta presencial el mismo día de cada evento directamente en las boleterías del mítico recinto sanjuanino.

En cuanto a las condiciones de acceso, los menores abonan entrada a partir de los 6 años cumplidos, mientras que las personas con discapacidad tendrán pase libre y gratuito al sector General.

La programación del certamen contempla un doblete de partidos por jornada. El lunes 5 de octubre, el telón se levantará a las 19:30 con el cruce entre Italia y Angola, seguido por el plato fuerte de las 21:30, donde Argentina se medirá contra Chile.

La acción continuará el miércoles 7 de octubre con la misma distribución horaria: Angola enfrentará a Chile a las 19:30, y el cierre estará a cargo del choque entre Argentina e Italia a partir de las 21:30.

Este torneo cuadrangular representa la última escala competitiva para las cuatro delegaciones internacionales antes de emprender viaje hacia los World Skate Games en Asunción, Paraguay, cita ecuménica programada para comenzar el próximo 10 de octubre.

De esta manera, la provincia de San Juan reafirma su condición de epicentro del hockey sobre patines mundial al recibir a seleccionados de máxima jerarquía en el denominado "templo" del deporte de los patines.

Los valores de las entradas, según la ubicación, cuestan $5.000 populares y $12.000 plateas.