A menos de una semana de una nueva edición del Superclásico, Boca Juniors confirmó cómo será el cronograma para que sus socios puedan conseguir entradas para el partido ante River. El encuentro se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El club informó que la gestión de las localidades se realizará exclusivamente a través de la plataforma Boca Socios. Las fechas y los horarios para reservar dependerán de la categoría de socio y del tipo de ubicación.

Cuándo se pueden reservar las entradas para Boca-River

El cronograma se divide en distintas etapas para las entradas generales, las plateas y los socios vitalicios.

Socios activos y del interior: podrán gestionar las generales desde el lunes 26 de octubre a las 13.

Socios adherentes: tendrán habilitada la reserva de generales desde el martes 27 de octubre a las 17.

Abonados a plateas: deberán confirmar su asistencia desde el lunes 26 de octubre a las 14 y tendrán tiempo hasta el sábado 31 a las 23.59.

Abono Solidario: estará disponible desde el lunes 26 de octubre a las 14 y continuará habilitado hasta la apertura del estadio.

Socios vitalicios: podrán reservar plateas y generales desde el miércoles 28 de octubre a las 14.

El procedimiento deberá completarse dentro de los plazos establecidos por el club. Por eso, los socios deberán ingresar a Boca Socios y realizar la gestión correspondiente según su condición.

Cómo comprar las entradas para el Superclásico

Boca no habilitó un cronograma único para todos los hinchas, sino que organizó el acceso de acuerdo con las distintas categorías de socios.

En el caso de las generales, primero podrán realizar el trámite los socios activos y del interior. Un día después será el turno de los adherentes. Los abonados a plateas, en tanto, deberán confirmar su presencia antes del cierre del plazo establecido.

Otra de las alternativas es el Abono Solidario, que permite gestionar localidades disponibles a partir de las 14 de este lunes y hasta la apertura de la Bombonera el día del partido.

Los socios vitalicios tendrán su instancia de reserva el miércoles 28 de octubre. En todos los casos, el canal informado por el club es la plataforma oficial Boca Socios.

Cuándo y dónde se juega Boca-River

El Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera.

Boca llegará al encuentro después de vencer a Independiente y buscará sostener su buen momento ante su clásico rival. River, por su parte, viene de ganarle 1-0 a Racing en el Monumental, con un gol de cabeza de Lautaro Rivero.

La expectativa crece en la previa de uno de los partidos más convocantes del fútbol argentino. Mientras ambos equipos preparan el encuentro, los socios de Boca ya tienen definido el calendario para gestionar sus ubicaciones.