Comenzó la venta de entradas para uno de los partidos más esperados por los hinchas argentinos: la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina en suelo nacional. El capitán jugará ante Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental y las localidades tienen valores que van desde los $90.000 hasta los $480.000.

La Asociación del Fútbol Argentino habilitó este jueves 24 de septiembre, desde las 18, la comercialización de los tickets exclusivamente de manera online mediante Deportick. La venta estaba prevista inicialmente para el martes 22, pero fue postergada durante 48 horas.

Los precios para ver la despedida de Messi

La popular tiene un valor de $90.000, mientras que las plateas varían de acuerdo con la ubicación dentro del Monumental. A esos montos deberá sumarse el costo del servicio de la plataforma.

Los valores establecidos son:

Popular: $90.000.

Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

Además, los menores de entre 3 y 10 años podrán acceder a una popular por $29.000, mientras que los menores de 3 años no deberán abonar entrada. Para las plateas, los niños desde los 3 años pagan el valor completo de la ubicación elegida.

Cómo comprar las entradas

La compra se realiza únicamente por Deportick y cada cuenta podrá adquirir hasta cuatro entradas generales. Una vez concretada la operación, el comprador recibirá por correo electrónico la fecha, el horario y el lugar donde deberá retirar el ticket físico que será necesario para ingresar al estadio.

Las personas con discapacidad también deberán gestionar previamente su localidad a través de la plataforma. Según se informó, quienes no hayan realizado el trámite y retirado su entrada con anticipación no podrán acceder directamente el día del encuentro.

Una noche especial para Messi

El amistoso frente a Benín comenzará a las 20 y será el partido número 208 de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. El rosarino suma 125 goles y es el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Para la jornada también está previsto un homenaje especial, con la presencia de integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 y un espectáculo previo al comienzo del encuentro. Lionel Scaloni aseguró que consideró que este era el momento indicado para realizar el reconocimiento al capitán.

El propio Messi había anticipado la despedida a través de sus redes sociales al mostrar la camiseta que utilizará esa noche, con su nombre y número en dorado, acompañada por la frase: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.