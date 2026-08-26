Un grupo de jóvenes ingresó sin autorización a un campo ubicado cerca de la Ruta Provincial 60, en la localidad bonaerense de Azul, con la intención de cazar y acompañado por perros. La situación terminó de manera violenta cuando el propietario del establecimiento los interceptó y efectuó varios disparos con una carabina.

Uno de los proyectiles alcanzó a una de las perras que acompañaba al grupo, que murió en el lugar. La secuencia quedó registrada en un video difundido posteriormente en redes sociales por uno de los jóvenes, identificado como Maicol Nesprias.

En la grabación, el joven reconoció que el grupo había ingresado al campo sin permiso, aunque cuestionó la reacción del dueño. Según su relato, el productor no les habría advertido que debían retirarse antes de comenzar a disparar.

“Yo ya sé que andábamos sin permiso, pero ni nos avisó. Disparó a matar. Esa perra era como mi hijo”, expresó Nesprias al relatar lo ocurrido.

El joven también mostró en el video el cuerpo del animal y el vehículo del propietario del campo, cuya patente quedó registrada en la grabación. En medio de la bronca por la muerte de la perra, lanzó fuertes amenazas contra el productor.

“Si sos guapo, dejá la carabina y vamos a hacerlo mano a mano”, se escucha decir al joven, quien también aseguró que el episodio no quedaría así. Más adelante, anticipó que difundiría la identidad del dueño y lo calificó de “asesino” y “mata perros”.

Tras la difusión del video y la repercusión que generó el caso, Nesprias pidió disculpas por el tono utilizado durante la grabación y explicó que se encontraba atravesando un momento de dolor por la muerte del animal.

“Pido disculpas por mi enojo y bronca del momento, pero de verdad es un momento de mucho dolor”, señaló.

El debate por el ingreso de cazadores a campos privados

El episodio también generó repercusiones políticas en la provincia de Buenos Aires. El diputado bonaerense Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, compartió el video y vinculó el caso con un proyecto presentado junto a Andrés De Leo para endurecer las sanciones contra quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con fines de caza.

El legislador sostuvo que este tipo de situaciones se repite en distintos sectores de la provincia y advirtió que el ingreso de personas armadas a campos privados puede derivar en enfrentamientos de mayor gravedad.

Según planteó Bugallo, algunos cazadores ingresan a los establecimientos bajo esa actividad, pero podrían utilizarla como una excusa para realizar tareas de inteligencia y posteriormente cometer otros delitos.

La iniciativa busca considerar como una contravención grave contra la seguridad rural el ingreso no autorizado a establecimientos privados cuando se produzca con armas de fuego o perros destinados a la caza.

El proyecto contempla multas de entre 1.000 y 20.000 Unidades Fijas, que podrían elevarse hasta 30.000 cuando exista un ingreso ilegítimo a una propiedad privada. También propone el decomiso de las armas, perros, piezas obtenidas y vehículos utilizados.

Además, establece una inhabilitación de diez años para obtener permisos de caza.