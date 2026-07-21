Un episodio de inseguridad afectó a la familia Sánchez en su domicilio de la calle Estado de Israel, cerca de España, en el departamento de Rawson. Los damnificados se ausentaron de la vivienda por algunas horas durante el fin de semana, momento que fue aprovechado por delincuentes para ingresar tras romper la cerradura de la puerta principal. A pesar de que la propiedad contaba con diversas medidas de seguridad y cámaras de vigilancia, el ataque no pudo ser evitado por los sistemas instalados.

El descubrimiento del hecho se produjo de manera remota cuando los propietarios, al revisar las grabaciones en tiempo real desde donde se encontraban, advirtieron que el acceso principal de la casa permanecía abierto.

Ante esta situación, regresaron de inmediato a la vivienda y confirmaron que habían sido víctimas de un saqueo. Los autores del robo revisaron cada sector del inmueble en busca de elementos de valor para sustraer los ahorros y pertenencias de la familia.

Según informaron fuentes judiciales, el botín consistió en dinero en efectivo que alcanzaba una suma cercana a los $4.000.000. Además de los billetes, los malvivientes se alzaron con joyas de oro, una consola de videojuegos PlayStation, diversos artefactos electrónicos y hasta pares de zapatillas.

En la investigación del caso interviene el personal de la Comisaría 24ta, bajo las directivas del fiscal de turno perteneciente a la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes adoptaron las primeras medidas legales correspondientes.