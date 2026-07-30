La inseguridad volvió a golpear a una institución educativa de San Juan. Delincuentes ingresaron a la escuela Reino de los Cielos, ubicada en el barrio Melimán, en Rawson, mediante la modalidad "boquetero" y sustrajeron equipos de sonido y otros elementos de valor tras realizar un boquete en el techo del edificio.

El hecho fue descubierto alrededor de las 15:57, cuando personal policial acudió al establecimiento luego de una alerta al sistema de emergencias. Al llegar, los efectivos fueron recibidos por la portera de la institución, quien constató que personas aún no identificadas habían ingresado al edificio tras romper parte del techo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los delincuentes utilizaron el boquete para acceder al sector administrativo y luego escaparon por el mismo lugar con los elementos robados.

El botín incluyó dos parlantes de gran tamaño, dos consolas de sonido, dos micrófonos con sus respectivos cabezales, una pava eléctrica, vasos y telas utilizadas por la institución.

Ante la magnitud del robo, intervino la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, que dispuso las primeras medidas para avanzar con la causa.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la recepción de la denuncia formal, el trabajo de la División Criminalística para el levantamiento de huellas y otros rastros, además del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones del barrio Melimán.

Los investigadores también comenzaron a entrevistar a vecinos de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados antes del hallazgo e intentar identificar a los autores del robo. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa.