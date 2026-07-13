La capilla Señor y Virgen del Milagro, ubicada en el Barrio Cabot, fue escenario de un robo durante la madrugada de este lunes, cuando delincuentes ingresaron al edificio tras abrir un boquete en el techo y escaparon con el equipo de sonido utilizado en las celebraciones religiosas.

El hecho fue descubierto durante las primeras horas de la mañana por integrantes de la comunidad, quienes al llegar al templo encontraron importantes daños materiales en el interior y constataron el faltante de distintos elementos.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los autores del robo emplearon la modalidad conocida como "boqueteros", ya que lograron acceder al edificio a través de una abertura realizada en el techo.

Una vez dentro de la capilla, recorrieron distintos sectores, revisaron pertenencias y provocaron destrozos antes de abandonar el lugar.

El principal elemento sustraído fue el equipo de sonido, indispensable para el desarrollo de las misas y de las actividades pastorales y comunitarias que se realizan habitualmente en la capilla.

El robo generó preocupación entre los vecinos y fieles que asisten al templo, ya que además de la pérdida del equipamiento utilizado en las celebraciones, los delincuentes ocasionaron importantes daños en la estructura del edificio.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre sospechosos ni detenciones, mientras se espera el avance de la investigación para identificar a los responsables del hecho y recuperar los elementos robados.