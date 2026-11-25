Un violento hecho de inseguridad tuvo como víctima a Héctor Zapata, un jubilado de 78 años que fue sorprendido por dos delincuentes mientras descansaba en su domicilio del departamento Santa Lucía. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo último, alrededor de la 1, en una vivienda ubicada sobre calle Aconcagua, dentro del barrio Vistas del Este, según confirmaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación del caso.

El adulto mayor se encontraba completamente solo en el inmueble y había decidido dejar abierta la ventana de su dormitorio para ventilar el ambiente mientras dormía. Esa situación de confianza fue aprovechada por los dos ladrones, quienes lograron escabullirse silenciosamente a través de esa abertura para ingresar a la propiedad sin forzar las cerraduras principales ni alertar al dueño de casa.

Una vez en el interior de la habitación, los asaltantes redujeron rápidamente a la víctima para evitar cualquier tipo de resistencia o pedido de auxilio. De acuerdo con las primeras versiones recolectadas, los sujetos le ataron tanto las manos como los pies y procedieron a cubrirle todo el rostro utilizando un buzo, con el claro objetivo de impedir que el hombre pudiera observar sus facciones y reconocerlos posteriormente.

Con el propietario totalmente inmovilizado, los malvivientes revisaron cada rincón de la vivienda en busca de objetos de valor para llevarse. Finalmente, lograron sustraer un televisor, un teléfono celular de color gris, una garrafa de 15 kilos, una máquina de cortar el pelo, otra herramienta para cortar hierro y hasta se apoderaron de las llaves de la casa antes de darse a la fuga.

Cuando advirtió que los delincuentes ya habían escapado del lugar, Zapata realizó un gran esfuerzo hasta que consiguió desatarse por sus propios medios y salió a pedir ayuda urgente a sus vecinos. Minutos más tarde arribaron al domicilio los efectivos policiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 5ta, quienes tomaron las primeras actuaciones y dieron inmediata intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.