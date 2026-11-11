Un comercio de la zona céntrica de Villa Krause, Rawson, sufrió un hecho delictivo durante el fin de semana cuando el propietario Manuel Dávila descubrió que ladrones ingresaron a su negocio. El comerciante había cerrado las puertas el sábado cerca de las 22 horas y regresó el lunes alrededor de las 10 horas para retomar la atención al público.

Al entrar al establecimiento el dueño notó que la estructura había sido violentada y advirtió el faltante de una importante cantidad de calzado. Los delincuentes realizaron una apertura en el techo para acceder al interior del local comercial y seleccionar los productos que pretendían sustraer sin ser detectados por vecinos.

El comerciante perjudicado Manuel Dávila constató que los malvivientes lograron llevarse más de 20 pares de zapatillas del comercio. Luego de revisar el inventario dañado el afectado calculó que el valor total de la mercadería robada asciende a la suma de $2.000.000. No trascendieron detalles exactos de los daños edilicios causados.

El damnificado acudió a las autoridades correspondientes y radicó la denuncia formal sobre lo sucedido en la Comisaria 6. En el caso tomaron intervención inmediata los efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones Sur para recolectar pruebas en el lugar del hecho.

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad para intentar dar con el paradero de los responsables. Hasta la fecha no se reportaron personas detenidas ni la recuperación de los elementos sustraídos durante el delito.