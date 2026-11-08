Las campanas de la Catedral San Juan Bautista sonaron este domingo 8 de noviembre para recibir al papa León XIV en su histórica llegada a la Argentina. Pero el repique no fue la única expresión de alegría. Los sanjuaninos que se acercaron al templo siguieron desde sus celulares la transmisión del arribo del Pontífice a Buenos Aires, aplaudieron cuando lo vieron descender del avión y cantaron el Himno Nacional Argentino.

La emoción se hizo sentir en el principal templo católico de la provincia. Desde las 16:30, las campanas comenzaron a sonar como parte de una convocatoria nacional de la Iglesia, que invitó a parroquias y capillas de todo el país a acompañar durante diez minutos la llegada del Santo Padre. En San Juan, ese momento tuvo además la participación de los fieles que se reunieron para compartir la bienvenida.

Los teléfonos celulares se convirtieron en una ventana a lo que sucedía a más de mil kilómetros de distancia. A través de las pantallas, los presentes pudieron seguir el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó a León XIV desde Montevideo, Uruguay, hasta el Aeroparque Jorge Newbery, donde lo esperaba el presidente Javier Milei.

Cuando el Papa apareció en la puerta de la aeronave y comenzó a descender, los aplausos se hicieron sentir entre quienes estaban en la Catedral sanjuanina. La alegría también se expresó con el canto del Himno Nacional Argentino, en una jornada atravesada por la felicidad de los fieles que pudieron acompañar, aunque fuera a la distancia, el regreso de un Pontífice al país.

La escena reflejó el significado que tuvo la visita para la comunidad católica. No se trató solamente de cumplir con una convocatoria religiosa, sino de compartir un acontecimiento histórico que muchos de los presentes vivieron por primera vez.

Las campanas unieron a San Juan con todo el país

El campanazo había sido difundido por el Arzobispado de San Juan de Cuyo, que convocó a las comunidades religiosas de la provincia a participar del recibimiento entre las 16:30 y las 16:40.

La propuesta buscó que las distintas diócesis argentinas pudieran acompañar la llegada de León XIV, incluso desde aquellas provincias que no forman parte del recorrido previsto para su visita apostólica.

En ese contexto, el repique de la Catedral representó la participación de San Juan en una bienvenida que se extendió por todo el territorio nacional. El sonido de las campanas, tradicionalmente asociado a celebraciones y acontecimientos importantes para la Iglesia, se convirtió esta vez en una expresión colectiva de alegría por la presencia del Santo Padre en la Argentina.

Para quienes se acercaron al templo sanjuanino, la posibilidad de seguir en directo las imágenes desde Buenos Aires permitió compartir cada instante del arribo. Los celulares acercaron las escenas de la recepción oficial, mientras las campanas acompañaban simbólicamente lo que sucedía a más de mil kilómetros de distancia.

Una visita que se esperaba desde hacía 39 años

La llegada de León XIV tiene un significado histórico para la Iglesia argentina. El último Pontífice que había visitado el país fue Juan Pablo II, en abril de 1987. Desde entonces transcurrieron 39 años sin una nueva visita papal, incluso durante el pontificado de Francisco, el primer argentino en ocupar la máxima autoridad de la Iglesia católica.

El recorrido de León XIV se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los principales acontecimientos se encuentran una misa multitudinaria en Palermo y una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Aunque San Juan no está incluida en el itinerario oficial, los fieles de la provincia encontraron una manera de participar de la bienvenida. El sonido de las campanas de la Catedral, los aplausos y el Himno Nacional acompañaron una jornada que quedará marcada por el regreso de un Papa a la Argentina.