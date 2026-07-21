Entre el frío y la lluvia, se conoció cuándo mejorará el tiempo en San Juan

San Juan se prepara para un cambio en las condiciones meteorológicas tras los recientes chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional informó que "las precipitaciones quedarán atrás desde este miércoles en el Gran San Juan". Aunque las lluvias cesarán, se espera que las mañanas continúen siendo muy frías con una temperatura mínima de 3º y una máxima de 12º para la mitad de la semana.

La probabilidad de precipitaciones durante la madrugada del miércoles es de apenas entre 0% y 10%. El jueves la mejora será más evidente con una mínima de 2º y una máxima de 13º en una jornada sin lluvias. El ascenso de la temperatura se dará de forma gradual llegando a 15º el viernes y a 17º durante el sábado y el domingo. El cambio más significativo ocurrirá el lunes cuando el termómetro podría trepar hasta los 27º.

En la zona de la cordillera la situación es distinta debido a la vigencia de un alerta amarillo por nevadas en Calingasta y la precordillera de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. El organismo oficial advirtió que "en alta montaña podrían acumularse entre 20 y 50 centímetros de nieve". Este fenómeno estará acompañado por vientos intensos que favorecerán la ocurrencia de viento blanco y reducirán la visibilidad significativamente. En los sectores más bajos se esperan acumulaciones de entre 5 y 20 centímetros.

Calingasta afronta actualmente las consecuencias del temporal con caminos afectados y problemas en el suministro eléctrico. Hay cientos de personas asistidas y puesteros que permanecen aislados en la alta montaña. Mientras el valle sanjuanino comienza a estabilizarse, el seguimiento del fenómeno meteorológico continuará en los sectores cordilleranos durante las próximas horas de este martes 21 de julio.