En una nueva jornada de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, dos cursos de Rivadavia se enfrentaron en un desafío que tuvo preguntas, respuestas, juegos y un momento especialmente emotivo. Más allá de los puntos y de la competencia, la historia de Malena Muñoz terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del programa.

La estudiante de 5° A de la Escuela Ciudad del Sol se emocionó al recordar, junto a su compañero Francisco Bustos, cómo fueron cambiando los últimos años de secundaria y cómo su curso consiguió estar cada vez más unido.

Malena Muñoz, de Ciudad del Sol, se emocionó al recordar su curso en UPD. FOTO HUARPE.

Frente a las cámaras, Malena contó que durante estos años los docentes y adultos de la escuela siempre les pidieron que fueran más compañeros. Y, aunque reconoció que al principio podía parecer una tarea difícil, aseguró que hoy sienten que lo lograron.

Ese proceso se refleja en algo tan sencillo como compartir una merienda. Según relató la alumna, el curso busca cualquier excusa para encontrarse, pasar un rato juntos y sumar momentos que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en recuerdos importantes de la secundaria.

El recuerdo la conmovió y también permitió mostrar una de las caras menos competitivas de UPD: la posibilidad de que un juego pensado para medir conocimientos también deje espacio para hablar de amistad, compañerismo y esos pequeños momentos que quedan cuando la escuela empieza a despedirse.

Pero, antes de llegar a ese instante, ambos equipos tuvieron que atravesar una competencia que comenzó con una diferencia marcada.

Por la Escuela Julia León, de Rivadavia, participaron Ludmila Quiroga e Isaías Flores, integrantes del equipo azul. Del otro lado estuvieron Malena Muñoz y Francisco Bustos, representantes del equipo naranja de la Escuela Ciudad del Sol.

El primer bloque arrancó favorable para el equipo naranja. El azul no logró acertar en Geografía, Matemática ni Ciencia, mientras que Ciudad del Sol respondió correctamente en Lengua, Historia y Arte. Así, el marcador inicial quedó 0 a 3.

Una remontada que se hizo esperar

En el segundo bloque llegó el verdadero desafío. En la primera ronda de Verdadero o Falso, el equipo azul eligió Deporte y consiguió un punto, mientras que el naranja respondió sobre Ciencia y sumó tres. Luego, en la segunda ronda, el azul no pudo sumar en Historia, mientras que Ciudad del Sol consiguió otro punto.

El tablero quedó 1 a 7 y la ventaja naranja empezaba a crecer.

El tercer bloque fue el momento de acelerar. En el Tutti Frutti, el equipo azul jugó con la letra D y obtuvo dos puntos. Ciudad del Sol eligió la V y consiguió nada menos que 11.

Después llegó la lluvia de preguntas, donde el equipo azul logró nueve respuestas correctas y consiguió sumar puntos para cerrar su participación con 13. El equipo naranja, en cambio, alcanzó las 11 respuestas correctas y terminó con 29 puntos.

Y así, entre preguntas, juegos, puntos y recuerdos de secundaria, el duelo llegó a su definición. El equipo naranja de la Escuela Ciudad del Sol se impuso por 29 a 13 ante la Escuela Julia León y avanzó en UPD. Pero el momento que quedó en la memoria no fue solamente el del marcador: fue la emoción de Malena al descubrir que, después de tantos años compartidos, su curso finalmente había conseguido algo que vale mucho más que un punto: estar más unido.

Viva iPhone entregó el teléfono sorteado en UPD

El programa también tuvo un condimento especial fuera de la competencia. Viva iPhone realizó la entrega del teléfono sorteado a través de la cuenta de Instagram de UPD. La ganadora fue Julieta Godoy, quien participó del sorteo y se llevó el equipo.

Julieta Godoy ganadora del sorteo de Viva Iphone en UPD. FOTO HUARPE.

La empresa, además de acompañar a UPD, ofrece plan canje, crédito con DNI y promociones para la compra de celulares. Cuenta con modelos de iPhone desde el 11 hasta el 17 Pro Max.

Viva iPhone tiene sucursales en Chimbas/Rivadavia, en el Centro Comercial Las Lajas, local 93, y en Rawson/Pocito, sobre calle Mendoza y Las Moreras.