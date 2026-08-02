Rosalía finalmente llegó al escenario argentino y decidió hablar. Este sábado 1 de agosto, la cantante española brindó su primer concierto de la gira LUX en el Movistar Arena de Villa Crespo, ante un estadio completamente lleno y miles de fanáticos que esperaban el encuentro desde hacía meses.

Más allá de la polémica que había protagonizado en redes sociales durante los últimos días, el público argentino acompañó a la artista y marcó el sold out del espectáculo.

Antes de continuar con el show, Rosalía decidió referirse públicamente a lo ocurrido y realizó un sentido descargo frente a sus seguidores.

“Madre mía, qué lío el otro día”, comenzó la cantante, provocando los aplausos y la reacción inmediata de los presentes.

La española explicó que todo había comenzado a partir de una acción en redes sociales que, según reconoció, realizó sin medir las consecuencias.

“Ahí scrolleando sin mirármelo mucho, le di un reposteo ahí, tremenda cagada”, admitió frente al público.

Rosalía recordó su vínculo con Argentina

Durante su explicación, la cantante también recordó el vínculo que construyó con el público argentino desde su primera visita al país.

Rosalía recordó especialmente su presentación en Lollapalooza 2019, momento en el que comenzó a consolidarse su conexión con los fanáticos locales.

“¿Cómo podría yo tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este?”, expresó.

Y agregó: “Obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, que no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: el mejor público que hay en la Tierra”.

Las palabras de la cantante fueron recibidas con una nueva ovación por parte de los espectadores. Rosalía continuó con su descargo y dejó en claro que la polémica no modificó sus sentimientos hacia el país.

“Nada me dolería más que piensen que no me importan de vuelta. Quiero que sepáis que mi amor por Argentina, por este país, sigue igual que el primer día”, aseguró.

Qué pasó con Rosalía y por qué se generó la polémica

La controversia comenzó días atrás, luego de que Rosalía realizara un reposteo en su cuenta de Instagram que fue interpretado como una provocación hacia los argentinos.

El episodio ocurrió después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió ante España.

En ese contexto, la actriz Mia Khalifa había compartido un video con el mensaje “Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, acompañado por la canción “La Perla”, de Rosalía, en referencia a la derrota de la Selección argentina.

La cantante española compartió esa publicación en sus redes y rápidamente recibió una fuerte reacción de usuarios argentinos, quienes interpretaron el gesto como una burla hacia la Albiceleste.

Días después, frente a miles de personas en el Movistar Arena, Rosalía decidió abordar el episodio personalmente y explicar que se trató de un reposteo que hizo sin analizar demasiado el contenido.

Con el público nuevamente de su lado, la artista dejó atrás la polémica y continuó con su presentación, en una noche que marcó el comienzo de su gira LUX en Argentina.