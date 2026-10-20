Entre lágrimas, una famosa fue echada de MasterChef y la sorpresa es total

Morena Beltrán se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity tras una noche llena de emociones intensas. El desafío consistió en preparar platos a base de mondongo, un ingrediente clásico argentino que generó serias complicaciones. Las preparaciones no terminaron de convencer al jurado exigente y dejaron a Morena Beltrán junto a Julieta Nair Calvo al borde de la salida definitiva del ciclo.

Mike Amigorena, Sebastián Presta, Edith Hermida, China Ansa y Nazareno Casero lograron ubicarse a mitad de tabla para asegurar su continuidad directa. Las mejores devoluciones de la jornada cayeron sobre Lizy Tagliani, Diego Ramos y Campi. Germán Martitegui destacó el desempeño de los tres mejores con palabras directas al afirmar “Originalidad, pasión, sabor, técnica” para celebrar sus elaboraciones exitosas.

Grego Rosselló logró ser salvado en el último tramo y dejó a la periodista deportiva junto a Julieta Nair Calvo en la definición final. Damián Betular fue el encargado de anunciar la partida de la comunicadora del programa. Betular se mostró conmocionado hasta las lágrimas y le dijo “Tenés que estar contenta, lo diste todo” para darle un cierre cálido a su participación.

Maru Botana le deseó un pronto regreso a través de la etapa de repechaje. Por su parte, Germán Martitegui remarcó “Te vas en un día donde todos cocinaron muy bien” para valorar su paso por la cocina. Wanda Nara también elogió la preparación dedicada a su abuela y recordó los zapatos que lucía en cada una de las emisiones del certamen.

Las palabras de despedida emocionaron a todos los presentes en el estudio de televisión. La participante saliente reflexionó “Es un lugar muy hermoso, se comparten valores. La pasé muy bien y me llevo hermosos recuerdos” mientras intentaba contener el llanto. Juli Poggio tomó la palabra en nombre del grupo, destacó sus virtudes humanas y deseó su pronto retorno a la competencia.