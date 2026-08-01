No hubo sirenas, ni discursos que pudieran resumir el dolor. Apenas terminó la misa en la Catedral San Juan Bautista, el obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, Mario Robles, invitó a los presentes a despedir a las víctimas con un gesto cargado de significado: un aplauso largo, sentido y espontáneo comenzó a recorrer el templo. Fue la manera que eligieron cientos de sanjuaninos para despedir a quienes, hasta el último día de sus vidas, estuvieron al servicio de los demás.

"Así como los recibimos ayer con un aplauso, con un aplauso despidamos hoy a nuestros hermanos hasta su última morada en esta tierra", expresó Robles. El homenaje marcó el cierre de una ceremonia marcada por el dolor y la profunda consternación.

Familiares, amigos, compañeros de trabajo, integrantes de las fuerzas de seguridad, bomberos, autoridades provinciales y vecinos acompañaron el último adiós a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, fallecidos en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

Mientras los féretros permanecían frente al altar y las familias les daban el último adiós dentro de la Catedral, el silencio dio paso a un aplauso cerrado que se extendió durante varios minutos. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Otros levantaron la vista mientras las palmas resonaban bajo las bóvedas del templo, como un gesto de gratitud hacia quienes dedicaron su vida a proteger a la comunidad.

En el tramo final de la celebración, Robles dejó un mensaje de esperanza en medio del profundo dolor que atraviesa la provincia. "Nos queda mucho dolor en el corazón, pero los sanjuaninos hemos crecido en la fe, en la esperanza y en la caridad", afirmó antes de impartir la bendición final.

El reconocimiento también alcanzó la labor que cada uno desempeñó en distintas áreas de emergencia. Entre los presentes había uniformados formados en fila, bomberos con sus cascos en la mano, brigadistas, compañeros de Protección Civil y ciudadanos que se acercaron para acompañar un momento que quedará grabado en la memoria colectiva de San Juan.

Tras ese conmovedor homenaje, los familiares continuaron despidiéndose de sus seres queridos antes de que los féretros fueran retirados para iniciar el cortejo fúnebre hacia el Cementerio Parque Alborada.

El aplauso que despidió a los siete héroes no solo cerró una ceremonia religiosa. También simbolizó el agradecimiento de toda una provincia a quienes hicieron del servicio y del compromiso con los demás una forma de vida.