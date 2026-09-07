Unos 12.000 jóvenes participaron este domingo de la edición número 46 de la Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes y llegaron hasta el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, llevando promesas, agradecimientos y pedidos personales. Detrás de la multitud hubo historias de superación, enfermedades, carreras por terminar y motivos íntimos que cargaron de emoción una de las convocatorias religiosas juveniles más importantes de San Juan.

Bajo el lema “Soñados por Dios, enviados al mundo”, cada peregrino llegó hasta Ceferino con una historia diferente.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Una de las más emotivas fue la de Diego Alejandro Vera, oriundo de Caucete, quien completó la peregrinación en silla de ruedas. Hace 10 años sobrevivió a un accidente automovilístico que lo dejó tres meses en coma y actualmente continúa con su rehabilitación.

“Estoy tratándome de rehabilitar, sigo en la lucha, son 10 años”, contó a DIARIO HUARPE.

“Vengo a participar, agradecer, a disfrutar la vida. Ya 10 años de estar vivo de milagro, tres meses en coma. O sea, es complicado”, relató. Además, contó que realiza rosarios para vender como una manera de agradecer a Dios. Antes de continuar, dejó un mensaje: “Fuerza para todos y que disfruten la vida como tiene que ser”.

Pedidos por los estudios

Ema y Nerina participaron por primera vez y llevaron intenciones relacionadas con sus estudios. “Vine hasta acá para pedir especialmente sobre mi carrera y, bueno, por el estudio de mi carrera y terminarla”, expresó Ema.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Nerina, estudiante de Bioquímica, explicó: “Es mi primera vez viniendo” y contó que quiso “pedir también por los estudios”, ya que le falta poco para completar su carrera.

Una promesa que llegó a Ceferino

Victoria, integrante de la Capilla San Cayetano, de Capital, llegó por primera vez detrás de una promesa personal.

“A mí me detectaron un cáncer en la palma de la mano y, bueno, decidí hacer la promesa de venir. Lo que pude y, bueno, llegué”, expresó.

Mateo, del mismo grupo, reconoció el cansancio de la caminata, pero destacó que pudieron disfrutarla juntos. Contó que entre sus intenciones estuvieron los pedidos “por la familia” y también por el grupo, “para que seamos creciendo y nada y unidos”.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Natalia Lucero, por su parte, resumió el clima que encontró durante la jornada al destacar “la energía” y “la onda” que se vivieron entre los peregrinos.

Por otro lado y luego de celebrarse la misa, Mauricio, de la parroquia El Divino Salvador, de Rivadavia, se emocionó al describir la experiencia.

“Siempre es único, cada peregrinación es única y todos los jóvenes los animamos a que traigan algo en el corazón”, expresó.

Al hablar de los motivos para caminar, agregó: “Siempre ambas cosas, diría yo, pero sobre todas las cosas agradecer siempre, agradecer por cada momento vivido”.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Por último, Agustín Bermúdez, del grupo Jóvenes de Dios y misionero de la Basílica de Desamparados, contó que se prepararon con encuentros de formación. Sobre el sentido de peregrinar, explicó:

“Yo creo que a pedir, a ofrecer la peregrinación por alguna intención en particular o alguna intención del grupo”.

La preparación para la visita del papa León XIV

El arzobispo Jorge Lozano vinculó la peregrinación con la preparación de los jóvenes para la visita del papa León XIV.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

“Sin duda esta es una manera de prepararnos también en el corazón”, afirmó y contó que “muchos de los jóvenes también ya están anotados para poder ir en alguno de los ómnibus que salen de distintas comunidades de aquí de San Juan”.

El reconocimiento nacional a la peregrinación

La peregrinación también avanza hacia un reconocimiento nacional. El diputado nacional Cristian Andino, exintendente de San Martín, destacó el proyecto presentado en el Congreso para poner en valor una actividad que se realiza desde 1980 y que con los años se convirtió en una referencia religiosa para el departamento.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

“Hemos presentado un proyecto para poner en valor y para declarar interés de la Argentina en el Congreso, esta actividad tan importante de meditación que tiene que ver con lo espiritual y de los jóvenes”, expresó Andino.

Entre dolores, sueños, carreras por terminar, promesas y agradecimientos, los 12.000 jóvenes volvieron a convertir el camino hacia Ceferino en mucho más que una peregrinación.