La bandera de San Juan apareció en medio de la fiesta mundialista en Estados Unidos. Durante la cobertura de Grupo Huarpe desde el Mundial 2026, Ana Zabala salió a recorrer las calles de Kansas con el tradicional “semitómetro” y se encontró con varios sanjuaninos que llegaron para acompañar a la Selección Argentina.

Entre banderas celestes y blancas, camisetas argentinas y la expectativa por los partidos, la periodista encontró a familias y grupos de amigos que viajaron desde la provincia o que llevan años viviendo en Estados Unidos, pero que mantienen intacto el vínculo con San Juan.

La familia de Santa Lucía que llegó para ver a Messi

Uno de los primeros encuentros fue con una familia oriunda de Santa Lucía que había llegado a Kansas apenas un día antes. Los cuatro contaron que el viaje comenzó en mayo, cuando llegaron a Orlando para recorrer Estados Unidos y que el Mundial era una de las paradas principales.

“Vinimos a Orlando, estuvimos paseando, ya casi llevamos el mes paseando y ya venimos a ver el partido y vamos a Miami a ver un par de FanFest”, explicaron.

El grupo tenía entradas para el partido de Argentina y contó que pagaron alrededor de mil dólares cada una a través de una plataforma de reventa confiable. Aunque no todos son fanáticos del fútbol durante el año, coincidieron en que el Mundial tiene un atractivo especial.

A la hora de imaginar un resultado, apostaron por un triunfo argentino y mencionaron a Lionel Messi y Julián Álvarez como posibles goleadores.

Sanjuaninos que hicieron su vida en Kansas

Ana Zabala también se comunicó con una sanjuanina que vive en Kansas desde 1998. Oriunda de Rivadavia, contó que trabaja en el aeropuerto y que pudo ver cómo la ciudad cambió con la llegada del Mundial.

“Esto nunca se dio. Es una emoción porque hay gente de todas partes del mundo haciendo el aguante”, relató.

La mujer destacó la presencia argentina en las calles y aseguró que la pasión que genera la Selección sorprende incluso a quienes no son del país. Además, envió saludos a su familia en San Juan y recordó a su promoción del colegio San Francisco de Asís.

Cinco sanjuaninos y un viaje para cumplir un sueño

Otro de los grupos encontrados por la cobertura fue una familia de San Juan Capital y Rivadavia que llegó recientemente a Estados Unidos para seguir a la Selección.

Contaron que el itinerario incluye el partido en Kansas, una visita a Dallas y unos días en Miami. Entre los presentes había hinchas de distintos clubes sanjuaninos, pero todos coincidieron en un mismo objetivo: ver a Argentina.

“¿Quién querés ver mañana?”, preguntó Ana Zabala. La respuesta fue una sola: “A la Selección”.

Amigos de Marquesado y Santa Lucía que organizaron el viaje durante un año

La cobertura también encontró a Marcelo, de Marquesado, y Carlos, de Santa Lucía, dos amigos que planearon el viaje durante casi un año.

Según contaron, la oportunidad apareció sobre el final cuando consiguieron entradas a través de una plataforma oficial de FIFA. “Era el último tiro, me metí y de casualidad nos salieron”, explicaron.

Aunque originalmente eran más integrantes, finalmente fueron ellos dos quienes llegaron al Mundial. También aprovecharon la oportunidad para saludar a sus familias en San Juan, especialmente a quienes acompañaron la decisión de emprender el viaje.

La emoción de vivir la Copa lejos de casa

El recorrido de Ana Zabala mostró que la presencia sanjuanina también forma parte del Mundial. Desde familias que cruzaron fronteras para ver a Messi hasta quienes viven hace décadas en Estados Unidos, todos compartieron una misma sensación: la emoción de sentirse cerca de la Selección.

“Seguimos encontrando San Juan”, resumió la periodista durante la cobertura, en una jornada donde la provincia apareció representada en las calles de Kansas.