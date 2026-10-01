La Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias inicia el operativo provincial de asistencia alimentaria especial para beneficiarios inscriptos. El cronograma territorial comenzará en San Martín el viernes 2 en el Centro de Jubilados San Luis Gonzaga del Barrio Pie de Palo.

La atención continuará el martes 6 en 9 de Julio, de 9 a 10.30 horas en el CAPS Arturo Cabral de la Colina, para luego trasladarse al Hospital Santa Rosa de 25 de Mayo entre las 11 y 12.30 horas. El miércoles 7 la distribución se realizará de 9.30 a 11.30 horas en las oficinas de Acción Social de Valle Fértil. Para el departamento Jáchal, la jornada del jueves 8 abarcará el CIC Niquivil desde las 9.30 horas, el CIC Villa Mercedes a las 11 horas y el Hospital San Roque de 10 a 12 horas.

El recorrido del viernes 9 abarcará la zona oeste, comenzando en la Asociación Civil de Zonda de 9.30 a 11 horas y finalizando en el CIC de Ullum de 11.30 a 12.30 horas. El martes 13 de octubre la entrega para los inscriptos de Caucete tendrá lugar en Luz y Fuerza, ubicado en Diagonal Sarmiento 634, de 9.30 a 11.30 horas. En Iglesia, la actividad se desarrollará el jueves 15 de 9.30 a 11 horas en el CIC de Las Flores y de 11.30 a 12.30 horas en el Hospital Dr. Tomás Perón.

Los vecinos de Sarmiento podrán acudir el viernes 16 de octubre al CIC de Villa Media Agua de 9.30 a 11 horas, o al CIC de Los Berros de 11.30 a 12.30 horas. En Angaco, la entrega será el lunes 19 de 9.30 a 11.30 horas en el Hospital Dr. Rizo Esparza, mientras que el martes 20 en el mismo horario los equipos técnicos atenderán en el Hospital Dr. Giordano de Albardón. El jueves 22 el operativo llegará a Calingasta, iniciando a las 10 horas en el Hospital Villa Calingasta y desde las 11 horas en el Hospital de Barreal.

Para los residentes del Gran San Juan, abarcando Capital, Chimbas, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, el retiro se concretará los días 23, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 8 a 13 horas en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Aquellos titulares que no hayan podido asistir en la fecha asignada tendrán la posibilidad de retirar su beneficio en la jornada de rezagados prevista para el día 30 del mes, de 8 a 13 horas, en las instalaciones del depósito institucional.