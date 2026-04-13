El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que desde el 15 de abril comenzará la entrega de módulos alimentarios destinados a personas con diabetes, correspondientes al mes en curso. El beneficio está dirigido a quienes integran el padrón oficial PR.I.S.ET y busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada para este grupo.

La distribución se realizará de manera escalonada en toda la provincia, comenzando por los departamentos alejados y luego en el Gran San Juan, con el objetivo de ordenar la logística y facilitar el retiro de los beneficiarios.

Cronograma en departamentos alejados

La entrega iniciará el 15 de abril en Calingasta, con operativos en Villa Calingasta, Barreal y Tamberías. El 16 será el turno de Iglesia, con puntos en Rodeo y Las Flores, mientras que el 17 continuará en Jáchal.

El cronograma seguirá el 20 de abril en 25 de Mayo y Sarmiento; el 21 en Albardón; y el 22 en Valle Fértil y Caucete. Finalmente, el operativo concluirá el 23 y 24 de abril en Zonda, Ullum, Angaco y San Martín.

Entrega en el Gran San Juan

Para los departamentos de Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Pocito y 9 de Julio, la entrega se realizará del 23 al 29 de abril, en horario de 8 a 13, en el depósito ubicado en calle Salta 1737 norte, en Capital.

Desde la cartera social indicaron que quienes no puedan retirar en las fechas previstas tendrán una instancia adicional el 30 de abril, en el mismo lugar y horario.

Destinado a beneficiarios registrados

Las autoridades recordaron que los módulos están destinados exclusivamente a personas con diabetes que figuran en el padrón PR.I.S.ET. En ese sentido, recomendaron asistir con la documentación correspondiente y respetar el cronograma establecido para evitar demoras.

El operativo forma parte de las políticas alimentarias que impulsa el Gobierno provincial para acompañar a sectores con necesidades específicas de salud.