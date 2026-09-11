Los más de 4.000 deportistas que participarán de los Juegos Suramericanos recibirán un promedio de 15 preservativos cada uno durante su estadía en Santa Fe. En total, se distribuirán 60 mil unidades entre las delegaciones que competirán del 12 al 26 de septiembre.

La iniciativa busca promover la prevención y el cuidado de la salud entre los participantes del evento. Desde la organización señalaron que la medida apunta principalmente a prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS).

Los preservativos serán distribuidos en las villas deportivas ubicadas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde permanecerán las delegaciones durante la competencia.

Una medida de prevención

La entrega de preservativos forma parte de las acciones de prevención que se implementan en distintos eventos deportivos internacionales. En este caso, la organización busca acompañar la estadía de los atletas con recursos destinados al cuidado de la salud sexual.

Una vez finalizados los Juegos, los preservativos que no hayan sido utilizados serán incorporados al sistema sanitario de Santa Fe.

Santa Fe será sede por primera vez

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre bajo la organización de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). La edición 2026 tendrá como particularidad la utilización de tres ciudades como sedes principales.

Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a las delegaciones y las distintas competencias. El evento contará con 43 deportes y 60 disciplinas.

La organización también contempla infraestructura renovada y una estrategia orientada al legado, con el objetivo de aprovechar las mejoras realizadas para la competencia una vez finalizado el torneo.

Los Juegos Suramericanos se realizan cada cuatro años y constituyen uno de los principales eventos deportivos multidisciplinarios de América del Sur. En esta edición, las medidas de prevención y cuidado acompañarán a las delegaciones durante toda su permanencia en la provincia.