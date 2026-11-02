Entregarán tarjetas SUBE con viajes gratis por la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá un beneficio especial para quienes participen de la organización: los voluntarios acreditados recibirán una tarjeta SUBE que les permitirá viajar gratis en transporte público durante sus tareas, entre el 6 y el 13 de noviembre de 2026. La medida busca facilitar los desplazamientos de los colaboradores que trabajarán en las actividades previstas en Buenos Aires y Luján.

El beneficio no será para todos los pasajeros ni para quienes simplemente asistan a las celebraciones religiosas. Estará destinado a las personas registradas oficialmente como voluntarias, quienes deberán contar con la acreditación correspondiente para acceder a los traslados gratuitos.

La medida también despierta interés en San Juan, donde alrededor de 300 personas fueron seleccionadas para colaborar durante la visita papal. Sin embargo, la mayoría de los sanjuaninos cumplirá funciones en Córdoba, sede para la que todavía resta confirmar los detalles específicos de distribución de las tarjetas.

Cómo funcionará la SUBE gratis durante la visita del Papa

La tarjeta SUBE estará habilitada entre el viernes 6 y el viernes 13 de noviembre para los desplazamientos relacionados con las tareas de voluntariado.

Aunque el beneficio comprende ocho días, la permanencia del papa León XIV en Argentina será del 8 al 11 de noviembre. La ampliación del período permitirá contemplar las actividades de preparación y cierre del operativo.

Los viajes gratuitos estarán disponibles en los distritos alcanzados por la organización y no incluyen los pasajes de larga distancia para trasladarse desde otras provincias.

Dónde se entregaron las tarjetas SUBE gratuitas

La distribución de los kits para los voluntarios de Buenos Aires y Luján fue programada para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Quienes se inscribieron para colaborar en Buenos Aires, o en ambas sedes, fueron convocados al Regimiento de Patricios, con ingreso por avenida Intendente Bullrich 481.

En cambio, los voluntarios destinados exclusivamente a Luján debían presentarse en el Club El Ateneo, ubicado en General Las Heras y 9 de Julio.

Para realizar el retiro se estableció como requisito presentar el DNI físico. También se permitió que otra persona retirara el kit, siempre que llevara una fotocopia del documento del titular.

Qué incluye el kit para los voluntarios

Además de la tarjeta SUBE, cada colaborador recibirá una mochila, credencial identificatoria, remera, gorro, botella, rosario y una pulsera especial.

La organización aclaró que la pulsera deberá conservarse sin colocar hasta el comienzo de las tareas asignadas, debido a que no podrá retirarse una vez puesta.

Los voluntarios cumplirán diferentes funciones relacionadas con la asistencia a peregrinos, logística, sanidad, accesibilidad, comunicación y organización de las celebraciones.

Cerca de 300 sanjuaninos participarán como voluntarios

De acuerdo con información difundida por el Arzobispado de San Juan de Cuyo, unos 300 sanjuaninos fueron seleccionados para colaborar durante la visita del papa León XIV.

La mayoría desempeñará tareas en Córdoba, mientras que otros participarán de los operativos previstos en Buenos Aires.

Los voluntarios deberán afrontar el costo del viaje desde San Juan hasta la sede asignada. Una vez allí, la organización brindará alojamiento y alimentación durante sus jornadas de servicio.

Además, más de 7.000 fieles sanjuaninos tienen previsto viajar para participar de las actividades religiosas, principalmente hacia Córdoba, mediante unos 70 colectivos y vehículos particulares.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

El pontífice arribará el domingo 8 de noviembre a Buenos Aires y permanecerá en el país hasta el miércoles 11.

Durante su visita encabezará celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre las actividades principales se encuentran la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, la celebración del martes 10 en Córdoba y el encuentro del miércoles 11 en la Basílica de Luján.

La visita marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.