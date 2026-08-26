El Gobierno de San Juan avanzó en la creación de espacios cardioprotegidos con la entrega de desfibriladores externos automáticos y la capacitación de agentes de seguridad para actuar ante emergencias cardíacas.

Los equipos fueron destinados a distintos puntos estratégicos de la provincia, entre ellos Casa de Gobierno, el Hangar José Juan Licciardi, ubicado en Pocito, y el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán.

La incorporación de estos dispositivos tiene como objetivo mejorar la respuesta ante un paro cardiorrespiratorio y reducir el tiempo de atención hasta la llegada de los equipos médicos de emergencia.

Los desfibriladores externos automáticos son dispositivos diseñados para analizar el ritmo cardíaco de una persona y, cuando corresponde, indicar o administrar una descarga eléctrica para intentar restablecer una actividad cardíaca normal.

Durante la jornada también se capacitó a agentes de seguridad, quienes recibieron herramientas para reconocer una emergencia cardíaca y actuar durante los primeros minutos, considerados fundamentales para aumentar las posibilidades de supervivencia.

La formación incluyó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), además de instrucciones sobre el uso adecuado de los desfibriladores.

Desde el Gobierno provincial explicaron que los equipos son de acceso público y que la capacitación apunta a que el personal pueda brindar asistencia inmediata a cualquier persona que sufra un evento de estas características.

La estrategia busca que los lugares de mayor circulación o concentración de personas cuenten con recursos para responder rápidamente ante una emergencia, mientras se activa el sistema de asistencia médica.

Con la entrega de los dispositivos y la formación del personal, San Juan continúa incorporando herramientas destinadas a fortalecer la prevención y la atención temprana de eventos cardiovasculares y avanzar en la creación de más espacios cardioprotegidos en la provincia.