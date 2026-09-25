La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) realizaron una jornada en Plaza Garay, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que entregaron 39 kits de cuidado destinados a personas que consumen cocaína fumable.

Los elementos distribuidos incluían pipas de vidrio, boquillas, filtros e información vinculada con prácticas de cuidado. Según explicaron las organizaciones, la iniciativa estuvo dirigida a personas que ya consumen y buscó disminuir riesgos asociados al uso de materiales improvisados.

La actividad reunió a unas 65 personas y también contó con una olla popular, en la que se repartieron más de 50 viandas. Además, se realizaron conversaciones con los asistentes y un relevamiento anónimo y voluntario sobre sus experiencias.

Qué contenían los kits de reducción de daños

Desde las organizaciones señalaron que las pipas de vidrio y los demás elementos buscan reducir lesiones como cortes y quemaduras, además de disminuir determinados riesgos sanitarios relacionados con compartir o utilizar materiales improvisados.

La entrega estuvo acompañada por información y espacios de diálogo. “El cuidado es un derecho. También para quienes usan drogas”, expresaron al difundir la actividad.

Los kits llevaron además la frase “Si pinta un pipazo, que pinten los cuidados”, utilizada por las entidades para comunicar el enfoque de la intervención.

Por qué realizaron la actividad

ARDA explicó que la propuesta surgió a partir del trabajo cotidiano que integrantes de Ammar desarrollan en el barrio porteño de Constitución y de las necesidades detectadas entre las personas con las que mantienen contacto.

El enfoque de reducción de daños parte de reconocer la existencia del consumo y propone medidas destinadas a disminuir sus consecuencias negativas sobre la salud, sin establecer como condición previa que la persona abandone el uso de sustancias.

Las organizaciones remarcaron que ese abordaje no se contrapone con acompañar a quienes busquen reducir o interrumpir su consumo. La actividad buscó, además, generar un espacio donde las personas pudieran acceder a información y expresar sus experiencias sin temor a ser juzgadas.