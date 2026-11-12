El Circuito San Juan Villicum se prepara para recibir una nueva fiesta del motociclismo de velocidad con la disputa de la Gran Final Chile x Argentina, que reunirá a los mejores pilotos de ambos lados de la Cordillera de los Andes. La competencia se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre y marcará el cierre de la temporada 2026 de la especialidad.

El encuentro contará con el apoyo oficial del Gobierno de San Juan y tendrá en pista a los principales exponentes del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) y del Campeonato Chileno de Velocidad (CCV). La convocatoria promete un parque de motos numeroso y competitivo, además de definiciones de títulos en todas las categorías nacionales.

Tres jornadas de actividad en el Villicum

La programación comenzará el viernes 13 de noviembre con los entrenamientos oficiales, distribuidos en tres tandas para las distintas categorías. La actividad se desarrollará desde las 10 hasta las 15:50, con sesiones de 20 minutos por división.

El sábado 14 será el turno de los entrenamientos, las clasificaciones y la Súper Pole, instancia que comenzará a las 14. Las diferentes categorías tendrán sus respectivas sesiones para definir las posiciones de largada de las carreras finales.

El domingo, las definiciones en pista

La jornada del domingo 15 de noviembre comenzará a las 10 con los Warm Up de las categorías participantes. Además, entre las 11 y las 11:40 se realizará una actividad especial que permitirá una vuelta en moto con el público.

Las carreras finales comenzarán a las 12 con la GP3 Cup, Amateur, Promo y Experto, que disputarán siete vueltas. A las 13 competirán Sportbike y 600 SSP, mientras que a las 14 será el turno de SBK Amateur, SBK Promocional y SBK Senior, ambas con pruebas de ocho vueltas.

El cierre de la actividad deportiva llegará a las 15 con las categorías SBK Experto y SBK Pro, que disputarán una carrera de 11 vueltas. La ceremonia de premiación se realizará al término de la última competencia.

Cuánto cuestan las entradas

Los fanáticos que quieran presenciar la Gran Final Chile x Argentina podrán adquirir sus entradas en dos modalidades. La entrada general tendrá un valor de $5.000, mientras que el acceso al Parque Cerrado Premium costará $20.000.

De esta manera, el Circuito San Juan Villicum se prepara para tres jornadas de actividad que reunirán a los principales exponentes del motociclismo de velocidad de Argentina y Chile, con el cierre de la temporada 2026 como atractivo principal.

Cronograma de Actividades

Viernes 13 de Noviembre – Entrenamientos Oficiales

• E1: 10:00 (GP3) | 10:25 (Sportbike/600 SSP) | 10:50 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 11:15 (SBK Experto/Pro) — 20 min c/u



• E2: 11:40 (GP3) | 12:05 (Sportbike/600 SSP) | 12:30 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 12:55 (SBK Experto/Pro) — 20 min c/u



• E3: 14:15 (GP3) | 14:40 (Sportbike/600 SSP) | 15:05 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 15:30 (SBK Experto/Pro) — 20 min c/u

Sábado 14 de Noviembre – Clasificación y Súper Pole

• E4: 10:00 (GP3) | 10:20 (Sportbike/600 SSP) | 10:40 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 11:00 (SBK Experto/Pro) — 15 min c/u



• Q1 (Clasificación 1): 11:20 (GP3) | 11:40 (Sportbike/600 SSP) | 12:00 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 12:20 (SBK Experto/Pro) — 15 min c/u

• Súper Pole :

o 14:00 hs: GP3 Cup / Amateur / Promo / Experto



o 14:30 hs: Sportbike / 600 SSP (5 vueltas)



o 15:00 hs: SBK Amateur / SBK Promocional / SBK Senior (5 vueltas)



o 15:30 hs: SBK Experto / SBK Pro (7 vueltas)

Domingo 15 de Noviembre – Carreras Finales

• Warm Up : 10:00 (GP3) | 10:15 (Sportbike/600 SSP) | 10:30 (SBK Amateur/Promo/Senior) | 10:45 (SBK Experto/Pro) — 10 min c/u



• Actividad Especial : 11:00 a 11:40 hs — Vuelta en moto con el público



• Carreras Finales :



o 12:00 hs: GP3 Cup / Amateur / Promo / Experto (7 vueltas)



o 13:00 hs: Sportbike / 600 SSP (8 vueltas)



o 14:00 hs: SBK Amateur / SBK Promocional / SBK Senior (8 vueltas)



o 15:00 hs: SBK Experto / SBK Pro (11 vueltas)



• Ceremonia de Premiación: Al término de la última carrera.

Venta de Entradas

Los fanáticos del motociclismo podrán adquirir sus tickets para vivir la experiencia de cerca en los siguientes valores:

• Entrada General: $5.000



• Parque Cerrado Premium: $20.000