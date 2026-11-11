Entró a robar a una casa en Pocito y el ladrón se llevó hasta la mascota

En una vivienda ubicada en el barrio René Favaloro de Pocito se registró un lamentable delito durante la noche del pasado domingo cuando desconocidos ingresaron con total impunidad. Micaela y sus seres queridos sufrieron el asalto en el horario comprendido entre las 19 y las 21 horas tras forzar una puerta trasera.

Los delincuentes lograron sustraer numerosos bienes materiales de gran valor cotidiano como ropa zapatillas auriculares cargadores perfumes secadora y plancha de pelo. Sin embargo el golpe más duro para la familia fue la desaparición de Zoe la perrita de raza pequeña que mide aproximadamente 30 centímetros y tiene pelaje negro con marrón.

La propietaria Micaela manifestó su profundo dolor ante la situación y solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero del animal de compañía. La dueña aseguró que la mascota debe estar muy asustada y que lo único que pide es encontrarla sana mientras intenta difundir la imagen en la comunidad.

Las pesquisas indican que los sospechosos serían 2 hombres uno de los cuales escapó en bicicleta y el otro a pie tras el ataque. Los afectados reiteran que la prioridad por encima de los objetos sustraídos es recuperar a la mascota por lo que piden estar atentos a cualquier dato útil.