Un violento intento de asalto terminó con el delincuente reducido por su propia víctima en el departamento Rawson. El sospechoso fue identificado por los investigadores como Claudio Omar Palacios, un hombre oriundo de la provincia de San Luis, quien intentó cometer el ilícito frente al comerciante y los efectivos policiales cabo Benítez y agente Silva.

El episodio delictivo se registró alrededor de las 20:40 en un domicilio particular que funciona como local de venta de productos descartables. La propiedad está ubicada exactamente en la manzana 23, casa 19, del barrio La Estación, según precisaron fuentes policiales a Telesol Diario sobre el lugar donde se desató el conflicto.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el hombre ingresó al negocio simulando ser un cliente habitual y solicitó mercadería para disimular sus intenciones. Al tener al dueño enfrente, extrajo un arma de fuego y lo intimidó para exigirle la entrega inmediata de todo el dinero en efectivo y sus pertenencias personales.

Lejos de acatar las órdenes del agresor, el trabajador decidió resistirse al robo y enfrentó directamente al sujeto armado. En medio de un intenso forcejeo dentro del local, la víctima comenzó a pedir auxilio a los gritos, logrando alertar rápidamente a los vecinos de la zona y permitiendo que se diera aviso a las autoridades.

Al arribar al sitio, los uniformados del Comando Radioeléctrico Sur, el cabo Benítez y el agente Silva, junto al apoyo de Motorizada II, hallaron una escena de extrema tensión. El propietario del comercio mantenía inmovilizado en el suelo al presunto ladrón mientras le apuntaba con el arma, por lo que los policías intervinieron de inmediato.

Durante el procedimiento de rigor, el personal policial procedió al secuestro de un revólver marca Colt calibre 38 que contenía seis cartuchos en su interior. Finalmente, el detenido Claudio Omar Palacios quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 6ta tras frustrarse su plan delictivo.