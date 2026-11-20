Javier Andrés Solís, de 49 años, protagonizó un violento episodio durante la madrugada de este viernes en Chimbas tras ingresar sin permiso a una propiedad privada. El sospechoso destrozó el techo de madera de la vivienda y terminó enfrentándose a trompadas con el propietario de 50 años antes de ser reducido por efectivos policiales.

El hecho se registró alrededor de la 1:02 en inmediaciones de las calles Isla y René Favaloro, según informaron voceros policiales. Mientras agentes de la Motorizada V realizaban recorridas preventivas junto a personal de la Subcomisaría Cipolletti, un grupo de vecinos les realizó señas alertando que un desconocido se encontraba sobre el techo de un domicilio.

Al aproximarse al lugar indicado, los uniformados observaron a dos hombres forcejeando en las alturas de la construcción. El dueño de la casa relató posteriormente que descansaba en su dormitorio cuando escuchó movimientos extraños en la parte superior y decidió salir a verificar qué ocurría.

Al descubrir que el intruso había provocado roturas en la estructura de madera, el damnificado optó por subir para enfrentarlo directamente. Fue en ese instante cuando se desató una pelea a golpes de puño que se extendió hasta la llegada de los efectivos de seguridad al domicilio chimbero.

Cuando el sospechoso descendió del techo, varios vecinos que presenciaban la escena lo interceptaron y comenzaron a propinarle piñas y patadas. Ante el riesgo de un linchamiento, los policías intervinieron rápidamente para aprehender a Javier Andrés Solís y resguardarlo dentro del patrullero para evitar nuevas agresiones físicas.

Tras concretar el procedimiento en la vía pública, tomó intervención el fiscal Mario Quiroga, integrante del sistema acusatorio provincial. El funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, dejando al detenido vinculado a una causa penal por los delitos de violación de domicilio y daño.