Entró a robar, encerró a la empleada en el baño y atendió a una clienta

Un hecho de inseguridad con características insólitas ocurrió el pasado viernes por la tarde en un comercio ubicado sobre la calle Alem al 1700, en la localidad rionegrina de Cipolletti. Durante el atracón a un kiosco, un asaltante redujo a la trabajadora del lugar y, antes de emprender la fuga, asistió con total calma a una compradora que ingresó al establecimiento, concretando la transacción de una bebida a través de una billetera virtual.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local revelan que dos hombres entraron al negocio aparentando ser clientes. A los pocos segundos, el individuo que llevaba una campera de color marrón avanzó hacia la parte posterior del mostrador, acorraló a la joven empleada y la dejó encerrada bajo llave en el sector del baño. En tanto, el otro involucrado salió a la vía pública para vigilar la zona desde afuera.

Luego de tomar el control del mostrador y empezar a guardar la recaudación entre sus prendas, una mujer accedió al comercio para hacer una compra sin advertir el delito en curso. El delincuente no intentó huir inmediatamente, sino que optó por asumir la atención al público. Le señaló a la clienta la ubicación del producto en la heladera, ordenó la mercadería en los estantes mientras la mujer se aproximaba, revisó el valor en la computadora del negocio y generó el correspondiente código para efectuar el cobro digital.

Cuando la compradora abandonó el recinto, el hombre retomó el saqueo de las instalaciones. De acuerdo con lo ratificado por la dueña del comercio, el responsable se apoderó de la caja registradora, el dinero de la recaudación de la quiniela, un dispositivo móvil de alta gama y varios productos, sumando una pérdida de unos 500.000 pesos en efectivo.