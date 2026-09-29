Un hombre de 37 años fue detenido este martes por la tarde luego de ser señalado por el hurto de cebollas en una finca ubicada en sobre calle 7, entre Lemos y Vidart, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, en Rawson.

El procedimiento se produjo alrededor de las 14:39, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, entre ellos el cabo Nahuel Gómez y la cabo Agostina Tivani, realizaban recorridas de prevención y seguridad por la zona. A través del equipo de comunicaciones recibieron un aviso sobre una aprehensión civil que se había producido en calle 7, entre Lemos y Vidart.

El detenido fue identificado como Jesús Américo Jofre, de 37 años.

Al arribar al lugar, los policías encontraron a dos hombres que tenían retenido a otro sujeto. El damnificado relató a los uniformados que había observado a dos hombres cortando cebollas en el interior de la finca.

Según la exposición realizada, al advertir la situación se dirigió hacia calle 7 para intentar localizar a los sospechosos. En ese momento logró alcanzar a uno de ellos, quien intentó escapar a bordo de una motocicleta.

Durante la huida, el sospechoso arrojó una bolsa blanca que contenía varios kilos de cebolla y también descartó un cuchillo tipo Tramontina, con mango plástico negro y hoja plateada. Los civiles lograron retenerlo hasta la llegada del personal policial, que formalizó la aprehensión a las 14:42.

El detenido llevaba un cuchillo con el que habría cortado las cebollas para sustraerlas.

El detenido fue identificado como Jesús Américo Jofre, de 37 años, con domicilio en Pocito. En el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta Zanella Due de color azul, dominio A218EFY, una bolsa blanca con aproximadamente 20 kilos de cebolla y el cuchillo que habría sido utilizado durante el hecho.

La situación también generó un episodio de amenazas, de acuerdo con lo informado por los policías. Mientras era trasladado hacia el móvil, Jofre habría amenazado a los damnificados y manifestó que regresaría al lugar. Además, según consta en el procedimiento, aseguró que conocía las patentes de las camionetas de las víctimas.

Tras la intervención policial, se realizaron las consultas correspondientes al sistema 105 y se informó lo ocurrido a la Unidad Fiscal de Flagrancia. Desde la Fiscalía se dispuso la presencia del ayudante fiscal Martín Morando, quien se trasladó hasta el lugar y tomó intervención en el procedimiento.

El caso quedó caratulado como hurto, bajo el Legajo N° 57/26, y se inició el procedimiento de Flagrancia para determinar la situación procesal del hombre detenido y avanzar con las actuaciones correspondientes.