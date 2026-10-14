Un hombre de 32 años fue detenido en Pocito luego de ser señalado por el robo de herramientas y otros elementos de una vivienda. Durante la fuga, ingresó sin autorización a otro domicilio y le pidió a una mujer que lo escondiera porque lo perseguían efectivos policiales. El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 en inmediaciones de Ruta 40 y calle 10, en jurisdicción de la Comisaría 7ª. Personal del Comando Radioeléctrico Sur intervino luego de recibir una comisión del CISEM 911, que alertó sobre la presencia de un hombre que trasladaba objetos aparentemente sustraídos.

Según la información policial, un jardinero aportó datos sobre el sospechoso. El testigo indicó que había observado a un hombre vestido con ropa oscura y una gorra roja, que llevaba una bolsa blanca de grandes dimensiones y una mochila oscura. También señaló que lo vio cruzar un patio en dirección a la zona de calle 10 y Maurín.

Tras la detención del sospechoso la policía recuperó varios objetos.

Cuando advirtió la presencia de los uniformados, el sospechoso comenzó a escapar a trote por el interior de una finca y un descampado ubicado hacia el sector norte de calles 9 y 10. Los efectivos iniciaron una persecución y, durante el operativo, localizaron a un hombre con características similares a las aportadas por el testigo, que corría por un terreno baldío con varios objetos.

La persecución continuó hasta las inmediaciones de un inmueble situado cerca de calle Maurín y calle 9. Allí, una mujer identificada como Paula Leonela Castro, de 33 años, alertó a los policías sobre una situación que acababa de vivir dentro de su vivienda.

La mujer manifestó que almorzaba con su hijo cuando un desconocido ingresó hasta la cocina de su casa y le suplicó que lo escondiera porque lo seguía la Policía. Ante esa situación, salió al exterior junto con el menor para pedir ayuda, ya que no conocía al hombre que había entrado en su propiedad.

Cuando llegaron los efectivos, Castro les indicó que el sospechoso permanecía en la cocina. Los uniformados ingresaron al lugar y concretaron la aprehensión de Esteban Darío Cabrera, de 32 años, alrededor de las 11:40.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una bolsa blanca que contenía una rueda de carretilla y una mochila negra y verde con un rollo de manguera verde y amarillo, un grifo con mango rojo y una pinza plateada. Entre los elementos recuperados también se consignó una grifa.

Posteriormente, un hombre de apellido Lorenzo Páez, de 69 años, se presentó como damnificado y manifestó que habían violentado el candado de la puerta principal de la cocina de su vivienda para sustraerle esos objetos. El hombre reconoció los elementos secuestrados como de su propiedad.

A partir de los datos reunidos, la Policía vinculó el procedimiento con una causa por robo y violación de domicilio, identificada con el legajo 63/26 de la UFI Flagrancia. Los efectivos comunicaron lo ocurrido a la Unidad de Abordaje Territorial y se informó que el ayudante fiscal David Peña se haría presente en el lugar para dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia.