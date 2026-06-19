Un hombre de 31 años terminó detenido este jueves en Chimbas luego de ingresar a una vivienda del barrio Centinela III para cometer un robo. La rápida reacción de una nena de 11 años, quien advirtió la presencia del delincuente y salió tras él para alertar a los efectivos policiales, resultó clave para que el sospechoso fuera localizado a pocos metros del lugar del hecho.

El procedimiento quedó registrado en el Legajo N.º 87/26, caratulado como Hurto Simple, e intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia.

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Banderas Argentinas, en el barrio Centinela III, departamento Chimbas. Personal de prevención que patrullaba la zona fue comisionado por el operador del CISEM tras recibir un llamado que alertó sobre un hombre que había ingresado a una casa y escapaba con distintos elementos sustraídos.

La Policía secuestró elementos que fueron reconocidos por sus dueños.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a una niña de 11 años, quien manifestó que minutos antes un hombre ingresó al inmueble aprovechando la ausencia de los moradores. La menor observó la maniobra del sospechoso cuando este abandonó la vivienda con varios objetos en sus manos y comenzó a seguirlo mientras aportaba datos sobre su vestimenta y la dirección que tomó durante la fuga.

La menor describió que el sujeto llevaba una remera de manga larga azul con rayas y un pantalón verde, información que permitió a los efectivos desplegar un rápido operativo de búsqueda por las inmediaciones. Poco después localizaron a un hombre que coincidía con las características aportadas cuando se desplazaba por el interior del Lote Hogar N.º 8.

Los policías intentaron identificarlo, pero el sospechoso reaccionó de manera agresiva. Según informaron fuentes policiales, comenzó a provocar disturbios en la vía pública y se negó a acatar las órdenes impartidas por los uniformados, por lo que debieron solicitar apoyo a través del sistema de comunicaciones.

Instantes después arribó personal de la Comisaría 17ª y los efectivos realizaron un palpado preventivo para resguardar la seguridad de los presentes. Durante ese procedimiento encontraron entre las prendas del sospechoso varios de los elementos denunciados como robados.

Ante esa situación, los policías aprehendieron al sujeto, quien fue identificado como Fernando Díaz, de 31 años, domiciliado en el barrio Ara San Juan, en Chimbas. Además, secuestraron distintas herramientas y objetos que llevaba en su poder, entre ellos una pinza pico de loro, destornilladores, una pinza, un reflector LED y prendas de vestir, todos reconocidos como parte de los efectos sustraídos.

Posteriormente, los efectivos dieron intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y al ayudante fiscal de Flagrancia, doctor Mario Quiroga, quien, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de Hurto Simple. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar si estuvo vinculado con otros hechos delictivos ocurridos en la zona.