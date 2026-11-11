Entró a una librería en Rivadavia, robó un celular y quiso escapar

Un hecho de inseguridad ocurrido en el departamento de Rivadavia terminó con la detención de un hombre identificado como Heredia, de 46 años. El sujeto fue interceptado por la Policía de San Juan luego de ingresar a una vivienda donde funciona una librería y sustraer un celular a la víctima.

El episodio tuvo lugar en el Barrio ATSA, donde funciona el local comercial abierto al público. La dueña del inmueble se encontraba en el lugar cuando fue alertada por un residente de la zona, quien le dijo "un sujeto había ingresado a su domicilio y había sustraído un celular".

Según la información policial, Heredia se apoderó de un Samsung Galaxy A05 con funda de goma plástica transparente. Tras apoderarse del aparato, el delincuente emprendió la huida a pie por las calles aledañas para intentar escapar de la escena.

Al percatarse del ilícito, los vecinos reaccionaron y lograron interceptar al sospechoso a los pocos metros. De manera simultánea, el hermano de la víctima dio aviso inmediato a las autoridades al 911 para solicitar auxilio policial.

Efectivos del Comando Norte acudieron al lugar y procedieron a la detención de Heredia. Durante el procedimiento policial, los uniformados recuperaron el dispositivo móvil sustraído y trasladaron al aprehendido a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia.