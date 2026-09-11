Entró por un boquete de una barbería de Trinidad y robó un enorme botín

Un delito de modalidad boquetero afectó a un comercio de estética ubicado en la intersección de General Acha y Sabattini, en la zona de Trinidad. Un sospechoso accedió al local Good Vibes tras perforar la cubierta superior durante la madrugada del jueves y reunió una cantidad importante de elementos operativos.

El propietario del establecimiento, Esteban Estrada, radicó la denuncia correspondiente tras constatar la extracción de sus instrumentos de trabajo cotidiano. El registro de las cámaras de videovigilancia permitió observar el desplazamiento del sujeto dentro del inmueble mientras seleccionaba los bienes. Según esa misma reconstrucción visual, el involucrado respondería al apellido Martínez.

El inventario de lo sustraído abarca 5 máquinas de corte, 3 patilleras, 2 afeitadoras, 3 secadores de pelo y 1 notebook. La pérdida de estos insumos dejó al emprendimiento con serias dificultades para sostener la atención habitual a su clientela, al tratarse de recursos indispensables para el ejercicio de la actividad.

El procedimiento empleado para la huida demandó una maniobra específica registrada por los dispositivos de monitoreo. Para retornar al punto de acceso en la parte alta, el individuo amontonó diversos asientos del salón hasta alcanzar la altura del orificio. A través de esa estructura improvisada logró salir de la propiedad con todo el cargamento.

El material fílmico quedó anexado a las actuaciones judiciales para lograr el esclarecimiento del hecho. Mientras la investigación sigue su curso, el comerciante perjudicado deberá encarar la recomputación de sus bienes para reanudar el ritmo de trabajo regular.