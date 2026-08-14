Enviaron a Estados Unidos la "caja negra" del helicóptero de la tragedia de Ischigualasto

El avance para determinar las causas de la tragedia aérea en Valle Fértil, que dejó siete muertos en Ischigualasto, entrer ellos cuatro sanjuaninos, se concentra en el análisis de un dispositivo de registro enviado a los Estados Unidos, el cual se presume es la caja negra del helicóptero. La nave no tenía obligación legal de contar con un sistema complejo de datos de vuelo por su tamaño, lo que genera dudas técnicas sobre el tipo de tecnología recuperada y los datos que realmente se podrán extraer para el expediente que lidera el fiscal Francisco Maldonado en la Justicia Federal.

El punto central del expediente se enfoca en el envío hacia los Estados Unidos de un dispositivo de registro para someterlo a peritaje. La incertidumbre radica en que las naves de este porte no tienen la obligación legal de llevar un sistema complejo de datos de vuelo, por lo que se desconoce si el aparato es una caja negra con parámetros de la aeronave o solo una grabadora de audio.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, planteó en Pelado Stream los interrogantes sobre las capacidades reales del aparato y sostuvo que "Esta (nave) aparentemente lo tenía, pero no sabemos si es caja negra. O si es caja negra, qué tipo de caja negra es o si era una grabadora de voz. Bueno, eso lo va a determinar una vez que tengamos el informe de la justicia federal y vamos a ver el tipo de tecnología que utilizaba y esperemos que sea realmente que esté toda información necesaria para que se pueda determinar qué pasó".

Previo al traslado del equipo al exterior, las autoridades locales aseguraron la zona del siniestro. Sobre el operativo inicial y el trabajo de preservación, Delgado detalló que "La Policía de San Juan como delegado de la Justicia Federal hizo todo el la delimitación del lugar, sacó las fotografías correspondientes, se hizo todo el procedimiento de conservación del lugar del hecho para que cuando inmediatamente llegaran las autoridades de lo que es la Junta Nacional de Transporte pudieran trabajar. Llegaron, trabajaron, hicieron el relevamiento también ellos y también sumaron a su documentación todo lo realizado por la Policía de San Juan y ahora todo está en disposición de la Justicia Federal para que una vez que estén los informes determinar qué pasó".

A la espera de los resultados del peritaje norteamericano, las hipótesis de los investigadores analizan qué ocurrió en el aire si las condiciones climáticas eran aptas para el despegue. Respecto de esa línea de trabajo y la decisión del piloto, Delgado afirmó que "Uno parte de la premisa de la calidad profesional del piloto y de toda la tripulación. Entonces uno parte que si el helicóptero salió en ese plan de vuelo, se determinó que estaban las condiciones para volar. Entonces por eso es importante una vez que tengamos toda la información determinar qué pasó, qué cambió o qué se produjo para que se produjera el accidente, pero en principio, si el helicóptero salió era porque estaban las condiciones para volar".

La caída de la aeronave provocó un impacto institucional inmediato por la muerte del subjefe de Policía, jefes de Bomberos y Protección Civil, y dos brigadistas del sistema federal de manejo del fuego. Ante estas pérdidas, Ligorria asumió en Bomberos y Morales en Protección Civil para asegurar la operatividad ante emergencias.