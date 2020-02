Enviaron a prisión por seis meses a la apoderada de Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia de Bolivia dictó hoy prisión preventiva por seis meses para Patricia Hermosa, apoderada del ex presidente Evo Morales, detenida el viernes en La Paz e investigada por presunta complicidad en los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.



El juez de Instrucción Penal Hugo Huacani entendió que existe riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones si Hermosa permanece en libertad, por lo que ordenó su reclusión en la cárcel de mujeres Obrajes, en la capital, informó el fiscal Rudy Terrazas, según la agencia noticiosa estatal ABI.



Terrazas explicó que Hermosa está indagada a raíz de un audio en el que Morales, mientras estaba asilado en México en noviembre pasado, supuestamente le da instrucciones para cercar ciudades con el fin de cortar la provisión de alimentos durante la crisis que vivió Bolivia en ese tiempo.



“Entre el 11 y el 25 de noviembre existen llamadas de un teléfono del Estado y también de un teléfono particular; (Hermosa) se ha comunicado con Evo Morales, (el ex ministro de la Presidencia) Juan Ramón Quintana y (el dirigente cocalero) Andrónico Rodríguez”, dijo el fiscal.



Hermosa, que fuera jefa de Gabinete durante el gobierno de Morales, fue arrestada el viernes en La Paz, donde se disponía a inscribir ante la autoridad electoral al ex mandatario depuesto por un golpe de Estado como candidato a diputado.



El abogado de Hermosa, Martín Irusta, denunció que en el arresto desaparecieron los documentos de identidad de Morales, sin los cuales no podría ser registrado como candidato.



“De manera completamente ilegal mandan a prisión a mi apoderada Patricia Hermosa; sin ninguna prueba ni fundamento jurídico privan de su libertad a ex servidores públicos; tampoco devuelven mis documentos”, reaccionó Morales en Twitter.



“Patricia Hermosa ha trabajado conmigo por más de siete años; siempre demostró responsabilidad, profesionalidad y sensibilidad social; me duele mucho que la dictadura la utilice cobardemente para atacar a nuestro instrumento político”, agregó el ex mandatario.