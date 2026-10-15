Enzo Fernández protagonizó una insólita situación durante la derrota del Manchester City por 4-2 frente al Paris Saint-Germain (PSG), este miércoles 14 de octubre, por la segunda fecha de la Champions League 2026/27. El mediocampista de la Selección Argentina intentó participar de una jugada ofensiva, pero el árbitro alemán Sven Jablonski se cruzó en su camino y terminó en el césped tras recibir un fuerte empujón. Pese al impacto, el futbolista no fue sancionado y el encuentro continuó con normalidad.

El episodio ocurrió cuando el conjunto inglés perdía 4-1 y buscaba descontar. Abdukodir Khusanov envió un pase hacia atrás para Fernández, que avanzaba a toda velocidad cerca del área rival con la intención de rematar desde larga distancia. Sin embargo, el árbitro quedó ubicado justo en la trayectoria de la pelota e interfirió en la acción.

El volante argentino, que mantenía la mirada sobre el balón, se encontró inesperadamente con el juez y terminó empujándolo con ambas manos. El contacto provocó que Jablonski perdiera el equilibrio y cayera de frente sobre el césped, mientras Enzo mostraba su frustración por no haber podido concretar la jugada.

La situación llamó la atención porque, a pesar de la fuerza del impacto, el árbitro decidió no mostrarle ninguna tarjeta al futbolista. Las imágenes de la transmisión televisiva registraron el momento y rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

La jugada continuó y Haaland estuvo cerca de marcar

A pesar de la caída del árbitro, el partido no se detuvo. Manchester City mantuvo la posesión de la pelota y Erling Haaland estuvo cerca de convertir mediante un cabezazo que terminó estrellándose contra el travesaño.

Minutos después, el delantero noruego consiguió marcar su segundo gol de la noche y estableció el 4-2 definitivo. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para evitar la derrota del equipo dirigido por Enzo Maresca.

PSG derrotó al Manchester City por la Champions League

El conjunto francés consiguió una importante victoria como visitante en el Etihad Stadium, donde mostró su contundencia ofensiva desde el inicio del encuentro.

Los goles del PSG fueron convertidos por Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Maghnes Akliouche, mientras que Erling Haaland anotó los dos tantos del Manchester City.

Con este resultado, el equipo parisino sumó su segunda victoria consecutiva en la Champions League, mientras que el conjunto inglés sufrió su primera derrota en la competición.

Más allá del resultado, el choque entre Enzo Fernández y el árbitro fue una de las imágenes más llamativas de la jornada europea.