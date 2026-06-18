El mercado de pases europeo podría tener uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Según informan medios españoles e ingleses, Real Madrid tiene a Enzo Fernández como uno de sus principales objetivos y estaría dispuesto a realizar una oferta superior a los 100 millones de euros para incorporarlo.

La iniciativa surge por un pedido expreso de José Mourinho, quien considera al mediocampista argentino una pieza fundamental para el proyecto que encabeza en su regreso al conjunto merengue. El entrenador portugués habría colocado al campeón del mundo en el primer lugar de su lista de refuerzos para fortalecer el mediocampo del equipo.

De acuerdo con las versiones que circulan en Europa, ya existieron contactos entre representantes del club español y el entorno del futbolista. Incluso, algunas fuentes aseguran que habría un principio de entendimiento respecto a las condiciones de un eventual contrato.

Chelsea no quiere venderlo, pero escucharía ofertas

El siguiente paso sería iniciar negociaciones formales con Chelsea, institución que no tiene intención de desprenderse de uno de sus máximos referentes. Sin embargo, la posibilidad de recuperar gran parte de la inversión realizada en 2023 podría abrir la puerta a una transferencia.

El club londinense desembolsó más de 120 millones de euros para quedarse con el exjugador de River Plate y Benfica. Actualmente, el argentino tiene contrato vigente hasta 2032 y una cotización que rondaría los 140 millones de euros.

A pesar de ello, en Inglaterra reconocen que una propuesta cercana a esa cifra podría generar un escenario favorable para negociar, especialmente si el futbolista manifiesta su deseo de dar el salto al fútbol español.

Un presente brillante en la Selección

Mientras se multiplican los rumores sobre su futuro, Enzo Fernández continúa enfocado en la Copa del Mundo. El volante fue titular en la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia y todo indica que volverá a integrar el once inicial cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a Austria.

Con apenas 25 años, Enzo es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. Su capacidad para recuperar, distribuir y llegar al área rival lo convirtió en una pieza indispensable tanto en Chelsea como en la Albiceleste.

El interés de Real Madrid no es nuevo. Desde hace varios meses el nombre del argentino aparece vinculado al club más ganador de Europa. Sin embargo, hasta ahora todo había quedado en versiones y sondeos informales.

La situación podría cambiar una vez finalizada la Copa del Mundo. Con Mourinho decidido a convertirlo en el eje de su proyecto deportivo y Florentino Pérez dispuesto a realizar una inversión histórica, el futuro de Enzo Fernández promete ser uno de los grandes temas del próximo mercado de pases.