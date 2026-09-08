El Manchester City superó al Porto por 2 a 0 en el Estadio do Dragão por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. El poderoso equipo inglés logró imponerse en su duro viaje a Portugal gracias a un extraordinario doblete del delantero noruego Erling Haaland. Sin embargo, la gran figura táctica de este importante encuentro continental fue el mediocampista argentino.

El flamante refuerzo albiceleste fue titular por decisión exclusiva del entrenador Enzo Maresca, ganándose un lugar en el esquema estelar. El jugador había arribado al club hace poco más de una semana proveniente del Chelsea por una impresionante cifra de 146 millones de $. En apenas pocos días de trabajo, demostró toda su jerarquía técnica y justificó la gran inversión ciudadana.

La jugada que rompió la paridad

Tras un primer tiempo muy equilibrado y sin demasiadas situaciones claras, la ansiada apertura del marcador llegó a los 47 minutos. Luego de una precisa jugada colectiva entre sus compañeros de ataque, el volante argentino recibió la pelota recostado sobre la banda izquierda. Con una visión notable, ejecutó un centro medido al segundo palo que Haaland conectó de cabeza con gran seguridad.

Sobre el final del vibrante partido, el temible atacante europeo volvió a inflar la red rival para sellar el resultado definitivo y asegurar los puntos. Con este nuevo doblete internacional, el noruego alcanzó la impactante marca de 35 goles en apenas 39 presentaciones en el certamen. Así, quedó a solo un tanto de igualar el récord absoluto del club que aún ostenta Sergio Agüero.

Adaptación récord al esquema ciudadano

Esta notable actuación en territorio luso se produjo inmediatamente después de su primer partido oficial en la exigente Premier League. En el torneo doméstico, el sudamericano sumó 76 minutos de rodaje frente al Coventry y también inició la jugada que le dio el triunfo a su equipo. Este nivel superlativo resultó fundamental para que el director técnico lo ratificara como titular indiscutido.

Al concluir el juego, el mediocampista dialogó con la prensa internacional y expresó su inmensa alegría por la primera victoria conseguida. Recordó ante los micrófonos que había sufrido mucho en ese mismo escenario tiempo atrás cuando defendía la camiseta del Benfica. Para finalizar, remarcó que el principal objetivo de toda la institución es levantar el máximo trofeo continental este año.

Duelo de compatriotas en Portugal

El atractivo cruce deportivo tuvo el valor agregado de contar con una fuerte presencia de futbolistas argentinos en ambas formaciones desde el inicio. Mientras el conjunto de Manchester marcaba el ritmo de juego, el elenco portugués apostó desde el primer minuto por el defensor Nehuén Pérez. Junto a él, también fue de la partida el aguerrido volante central surgido de Boca Juniors, Alan Varela.

El equipo local llegaba a este duro compromiso ostentando un importante invicto jugando ante su gente durante todo el presente año calendario. Pese al esfuerzo defensivo y a dominar la posesión en el complemento, no lograron frenar el talento de la visita y terminaron cediendo. Ahora, el City buscará mantener este rendimiento del 100% de eficacia en sus próximos compromisos coperos.