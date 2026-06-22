Enzo Fernández habló sobre la comparación de Argentina con España

En la previa del enfrentamiento ante Austria por la segunda jornada del Grupo J en el Mundial 2026, Enzo Fernandez compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo y su evolución personal. El encuentro se disputará este lunes a las 14 y el volante destacó que la posesión de la pelota será fundamental para obtener un buen resultado.

Al ser consultado por las expresiones de Luis de la Fuente, quien afirmó que España cuenta con los mejores mediocampistas, el jugador del Chelsea manifestó que "No voy a entrar en polémicas, quién es mejor o peor se ve dentro de la cancha", aunque reconoció que "España tiene uno de los mediocentros más importantes del mundo, porque son grandes jugadores".

La conferencia también tuvo espacio para la emoción en coincidencia con el Día del Padre. El futbolista recordó el esfuerzo de su progenitor durante su infancia y aseguró que "Mi papá siempre fue fundamental en mi vida, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Fue una gran inspiración para mí, no me quiero emocionar ahora, pero es un ejemplo y lo amo". Este vínculo familiar fue el motor en sus inicios antes de consolidarse en la elite del fútbol mundial.

Respecto al rendimiento del seleccionado, Fernandez analizó lo sucedido en la victoria 3-0 contra Argelia. Según sus palabras, "Manejamos el partido ante Argelia pero el rival juega y tienen buenos futbolistas. El calor te hace bajar la ventaja física, pero tuvimos una gran actuación pese a que hay momentos que tenés que defender".

Sobre su posición táctica actual bajo el mando de Scaloni, explicó que "Scaloni me pide juego y llegar al área, es la función que me está haciendo cumplir ahora y también lo hice antes. Me siento muy cómodo, igual con mis compañeros también tenemos que movernos en función de la pelota porque tenemos una manera de jugar muy fluida que es la base".

El mediocampista también se refirió a la exigencia del próximo rival europeo. Sobre el partido con Austria, comentó que "Esperamos un equipo que juegue directo, muy agresivo en el medio pero ya preparamos en la semana la manera en la que vamos a jugar y esperamos que nos vaya bien".

A pesar de su jerarquía, mantiene la humildad respecto a su lugar en el plantel al afirmar que "Somos 23 jugadores más los arqueros, no me siento hoy en día titular sino que el técnico elige quien juega y cada vez que me toca quiero defender de la mejor manera a mi país".

Finalmente, el jugador reflexionó sobre el paso del tiempo y su relación con Lionel Messi. Al recordar la carta que le escribió al capitán años atrás, señaló que "Fue un momento difícil para los argentinos y creo que hoy en día escribiría mucho más emocionalmente, porque compartí mucho con él y es una gran persona, no hace falta describirlo. Hoy no me alcanzaría un libro para escribir lo que aprendí a su lado".

Sobre su crecimiento desde la última cita mundialista, concluyó que "Pasaron cuatro años de Qatar y aprendí un montón. En la Selección fui cambiando roles en mi juego, me siento muy maduro. Cuando llegué era un niño y me fui exigiendo en querer mejorar, creo que lo estoy logrando".