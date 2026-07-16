Luego de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra, Enzo Fernández salió a respaldar públicamente a su pareja, Valentina Cervantes, quien había sido blanco de críticas en las redes sociales por unas declaraciones realizadas antes del encuentro.

La polémica surgió cuando Cervantes afirmó que sus hijos no iban a saltar si en el estadio se entonaba el tradicional cántico "el que no salta es un inglés", una frase que generó cuestionamientos entre algunos hinchas argentinos.

Frente a esa situación, el volante del Chelsea explicó el contexto de las palabras de su pareja y dejó en claro que nunca hubo una intención de faltar el respeto ni de minimizar el significado del partido.

"Lo que dijo mi mujer no fue de mala intención ni nada, solo que respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que son personas inglesas", expresó Fernández.

El mediocampista explicó que el comentario hacía referencia a las personas que forman parte de la vida cotidiana de su familia en Londres, ciudad donde reside por su actividad profesional.

Al mismo tiempo, remarcó que tanto él como el resto del plantel fueron plenamente conscientes de la importancia histórica y simbólica del duelo frente a Inglaterra.

"Sabemos toda la historia que hay detrás del partido, lo único que queríamos era llegar a la final", afirmó.

Por último, Enzo Fernández destacó que el compromiso de la Selección siempre estuvo puesto en representar al país de la mejor manera y recordó especialmente a los excombatientes de la Guerra de Malvinas.