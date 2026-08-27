Enzo Fernández volverá a hacer historia en el mercado de pases europeo. El mediocampista de la Selección Argentina dejará Chelsea para convertirse en refuerzo del Manchester City, que pagará 140 millones de euros por su ficha, una cifra que establecerá un nuevo récord para un futbolista argentino.

El campeón del mundo ya era dueño de la marca. En 2023, pocos meses después de conquistar el Mundial de Qatar, Chelsea desembolsó 121 millones de euros para sacarlo del Benfica. Tres años y medio después, el ex River superará su propio registro con su llegada al conjunto de Manchester.

Con esta nueva operación, Enzo ocupará los dos primeros lugares entre las transferencias más caras protagonizadas por jugadores argentinos.

El top 10 de las ventas argentinas más caras

Enzo Fernández: de Chelsea a Manchester City por 140 millones de euros. Enzo Fernández: de Benfica a Chelsea por 121 millones de euros. Gonzalo Higuaín: de Napoli a Juventus por 90 millones de euros. El pase se concretó en 2016 y durante años fue el récord para un argentino. Julián Álvarez: de Manchester City a Atlético de Madrid por 75 millones de euros. La Araña dejó Inglaterra en 2024 para ponerse bajo las órdenes de Diego Simeone. Ángel Di María: de Real Madrid a Manchester United por 75 millones de euros. La operación se produjo en 2014, después del Mundial de Brasil. Ángel Di María: de Manchester United a PSG por 63 millones de euros. Fideo abandonó Inglaterra después de una temporada y continuó su carrera en Francia. Hernán Crespo: de Parma a Lazio por 55 millones. Su transferencia en 2000 fue récord mundial en aquel momento. Lisandro Martínez: de Ajax a Manchester United por 55 millones de euros. El defensor argentino llegó a la Premier League en 2022. Cristian Romero: de Atalanta a Tottenham por alrededor de 55 millones de euros. El conjunto inglés compró definitivamente al Cuti en 2022. Mauro Icardi: de Inter al PSG por cerca de 50 millones de euros. El delantero fue adquirido definitivamente por el conjunto francés en 2020.

La nueva transferencia de Enzo Fernández no solo lo mantendrá como el argentino más caro de la historia, sino que ampliará considerablemente la diferencia respecto del resto. Higuaín, con los 90 millones de euros que Juventus pagó por él en 2016, quedará ahora a 50 millones del nuevo récord.