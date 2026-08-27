El mercado de pases europeo sumó uno de sus grandes movimientos. Enzo Fernández dejará Chelsea y será nuevo jugador de Manchester City, en una operación que rondará los 140 millones de euros. Según informó TyC Sports, las partes llegaron a un acuerdo para concretar el traspaso del mediocampista de la Selección Argentina.

El futbolista de 25 años firmará un contrato hasta 2032, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más. De esta manera, pondrá fin a una etapa de tres años y medio en Chelsea para continuar su carrera en otro de los gigantes de la Premier League.

Las señales sobre una posible salida se habían intensificado en las últimas horas. Enzo no estuvo convocado para el encuentro frente a Luton Town por la segunda ronda de la Carabao Cup, mientras Manchester City avanzaba en las negociaciones para incorporarlo.

El argentino también atravesaba una relación complicada con parte de los hinchas de Chelsea durante este año. Entre otras situaciones, había recibido cuestionamientos después de reconocer públicamente su gusto por Madrid y también por su festejo durante el Mundial 2026, cuando convirtió ante Inglaterra en las semifinales.

En medio de los rumores sobre su futuro y del interés del City, incluso fue abucheado semanas atrás durante un amistoso ante Real Sociedad.

Una nueva transferencia millonaria

La llegada de Enzo Fernández a Manchester City volverá a ubicar al argentino como protagonista de una de las operaciones más importantes del mercado internacional. De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, el conjunto de Manchester desembolsará cerca de 140 millones de euros.

En Chelsea, el ex River llegó a portar la cinta de capitán y conquistó dos títulos: la Conference League y el Mundial de Clubes, ambos en 2025.

Su salida también elevará todavía más las cifras que movilizó durante su corta carrera. River lo transfirió a Benfica por 18 millones de euros en 2022 y, apenas unos meses después, Chelsea pagó 121 millones para llevárselo a Inglaterra. Con los cerca de 140 millones que ahora desembolsaría Manchester City, sus tres transferencias acumularán aproximadamente 279 millones de euros.

En su nuevo destino volverá a encontrarse con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en Chelsea y ahora conduce al Manchester City. El club busca reforzar su mediocampo y tendrá al campeón del mundo argentino como una de sus principales incorporaciones.