Enzo Fernández apareció en las redes sociales de Adrián “Maravilla” Martínez después del gol que el delantero marcó para Racing ante Sarmiento. El mediocampista de la Selección Argentina dejó un breve comentario en la publicación del atacante.

Maravilla había convertido su primer gol en el Torneo Clausura durante la victoria de Racing por 3-1 frente a Sarmiento de Junín. Después del partido, compartió en sus redes sociales una imagen de su festejo.

El comentario de Enzo

El futbolista del Manchester City respondió la publicación con dos emojis: una cruz, en referencia a la fe cristiana, y un brazo que representa fuerza. El mensaje no pasó desapercibido entre los usuarios que observaron la publicación.

La respuesta estuvo relacionada con el contenido que había publicado el delantero de Racing. Maravilla acompañó la fotografía con un mensaje vinculado a su fe y a su regreso al gol.

La publicación de Maravilla

En la imagen compartida, el delantero mostró una camiseta con una inscripción cristiana. El texto de la publicación estuvo acompañado por la frase: “Siempre seguiremos creyendo, no nos movemos por temporadas, nos movemos por fe”.

Martínez suele difundir mensajes relacionados con su fe y que, según declaraciones de sus compañeros, en años anteriores llevó pastores evangelistas a las concentraciones de Racing.

Enzo Fernández, por su parte, también habló públicamente sobre su relación con la religión en una entrevista anterior. De esta manera, su comentario en el posteo del delantero de Racing generó la conexión entre ambos futbolistas.