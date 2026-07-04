La Selección argentina consiguió una trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer a Cabo Verde en un encuentro que se definió sobre el final. Tras el partido, Enzo Fernández expresó su satisfacción por el resultado, aunque reconoció que el equipo tuvo que realizar un enorme desgaste para quedarse con la victoria. “Fue duro, pero estoy muy contento. Un esfuerzo grandísimo", expuso. "Confíen a muerte y agradecer por el apoyo", agregó.

El mediocampista hizo una autocrítica sobre el desarrollo del encuentro y señaló que el equipo deberá corregir algunos aspectos de cara a los próximos compromisos. "Nos costaron los primeros 15 minutos. Nos sirve de aprendizaje. El error es entrar a medias aguas; hay que corregir eso y seguir para adelante".

El volante de la Selección destacó, además, la competitividad que existe en el Mundial y dejó en claro que ningún rival resulta sencillo en la fase de eliminación directa. "Todos los rivales son difíciles, es fútbol".

Otro de los factores que mencionó fue el intenso calor que acompañó el partido disputado en Miami, aunque consideró que las condiciones fueron las mismas para ambos equipos. "El calor siempre influye, pero creo que en general es para todos. Fue un partido difícil. Los detalles marcaron la diferencia", aseguró.

Sobre el cierre de sus declaraciones, Fernández reveló el esfuerzo físico que debió realizar durante el encuentro y aprovechó para agradecer el respaldo permanente de los hinchas argentinos. "Me acalambré a los 85. Siempre hay que dar un plus en la Selección", dijo.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en el duelo frente a Egipto por los octavos de final. El mensaje de Enzo Fernández reflejó el compromiso del plantel con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026 y defender el título obtenido en Qatar 2022.