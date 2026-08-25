Enzo Fernández vive el peor momento de su vida y planea irse de Londres

La planificación del fútbol inglés entra en una etapa de definiciones importantes con el futuro del volante de la Selección Argentina. Mientras el Chelsea se prepara para comenzar una nueva temporada de la Premier League frente al Fulham, el destino de Enzo Fernández sigue sin resolverse. Según trascendió en distintos medios europeos, el Manchester City podría acelerar las negociaciones para incorporar al mediocampista que se coronó campeón del mundo.

Sin embargo, las condiciones impuestas por el Chelsea plantean un panorama complejo para cualquier interesado. La dirigencia de la institución londinense adoptó una postura económica firme y exige la suma de 140 millones de euros para desprenderse del jugador. Este valor supera incluso los 120 millones de euros que se mencionaban en las etapas iniciales de los rumores de transferencia, confirmando que la directiva solo se sentará a dialogar a partir de ese elevado monto.

Por el lado del Manchester City, el interés por sumar al volante responde a la planificación de su nuevo entrenador, Enzo Maresca, quien asumió tras la salida de Pep Guardiola. El director técnico italiano conoce en detalle las cualidades del argentino, ya que coincidieron en su paso por el Chelsea y lograron consagrarse campeones en el Mundial de Clubes 2025. Además, la búsqueda de un mediocampista se volvió prioritaria tras la salida de Rodri al Barcelona y de Tijjani Reijnders al Al Qadsiah de Arabia Saudita, aunque la institución también evalúa opciones más jóvenes como Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 años.

El posible traspaso se produce en medio de un clima de marcado desgaste entre el futbolista y la dirigencia inglesa. Las rispideces comenzaron a principios de 2026, cuando el jugador fue vinculado con el Real Madrid tras manifestar públicamente: "Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires". Las tensiones aumentaron luego de su gol contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, donde su festejo realizando el gesto del Topo Gigio y la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas causaron molestia en el entorno del club inglés.

A raíz de estas controversias, el mediocampista recibió fuertes cuestionamientos por parte de la prensa británica, donde incluso llegaron a denominarlo "enemigo público número uno", una situación llamativa considerando que llegó a portar la cinta de capitán y a consolidarse como referente. Recientemente, el jugador también sufrió abucheos y muestras de desaprobación de los aficionados ingleses. Frente a este panorama, el Chelsea contrató al representante Jorge Mendes para "agilizar la salida del argentino" de la institución.

A pesar de estos movimientos y del malestar general, la postura pública oficial de la directiva de Stamford Bridge se mantiene cautelosa. De acuerdo con informes publicados por los portales Daily Mail y The Athletic, voceros autorizados señalaron que "en Chelsea insisten en que las posibilidades de una salida están prácticamente descartadas" y, al mismo tiempo, la dirigencia "asegura que no recibió ninguna propuesta" formal por el mediocampista. El desenlace de esta negociación continuará bajo la mirada del periodismo europeo durante el transcurso del mercado de pases.